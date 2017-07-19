HANetf: Giappone post-elezioni, rimbalzo yen e agenda di spesa - PAROLA AL MERCATO

di Tom Bailey * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Lo scorso anno, quando Sanae Takaichi e' diventata Primo Ministro dopo aver vinto le primarie interne del suo partito, i mercati hanno reagito positivamente, sostenuti dalle aspettative legate alla sua capacita' di rilanciare l'economia giapponese. Oggi, con il partito di Takaichi che ha conquistato il 68% dei seggi, la visione riformatrice della premier puo' contare su un sostegno politico molto solido.

Sul fronte valutario, l'esito elettorale ha innescato una reazione tecnica rilevante. Se alla vigilia del voto lo Yen risultava una delle valute piu' vendute allo scoperto dai fondi hedge a causa dell'incertezza, la vittoria consolidata ha portato a una rapida chiusura di queste posizioni ribassiste, favorendo un rimbalzo della divisa nipponica.

Questo apprezzamento e' avvenuto nonostante il programma della Premier sia considerato 'molto espansivo' e, sulla carta, non necessariamente favorevole a una rivalutazione della moneta nel lungo periodo, richiamando per certi versi le politiche economiche osservate nel 2012.

Un ambito cruciale da monitorare sara' l'evoluzione della spesa per la difesa. Sebbene il Giappone abbia iniziato ad allontanarsi dalla sua tradizionale postura 'pacifista' gia' durante l'era Abe, continua a destinare alla sicurezza risorse relativamente contenute. Nel 2024, per esempio, la spesa si e' attestata intorno all'1,4% del Pil, ben al di sotto dei livelli di molti Paesi europei membri della Nato.

Questo quadro e' destinato a cambiare, e il mandato di Takaichi potrebbe rappresentare un fattore determinante per accelerare il processo. La stessa Premier e' considerata relativamente hawkish sui temi della sicurezza e ha dichiarato che, in caso di un attacco della Cina a Taiwan, anche il Giappone interverrebbe.

Nell'attuale contesto di crescenti tensioni nell'Indo-Pacifico e di progressivo indebolimento dell'ombrello di sicurezza statunitense, ci aspettiamo che la spesa per la difesa del Giappone inizi ad avvicinarsi al 3% del PIL. I nostri calcoli indicano che raggiungere il 3% entro il 2030 potrebbe portare il budget annuo della difesa da 55 miliardi di dollari a 135 miliardi di dollari.

Resta pero' una domanda chiave: la capacita' fiscale del Paese. Come noto, il Giappone presenta un rapporto debito/Pil molto elevato. Questa condizione e' stata ben piu' gestibile finche' i tassi d'interesse sono rimasti prossimi allo zero; con il ritorno dell'inflazione, pero', i tassi sono aumentati aggravando le pressioni sul bilancio. Nuove e ingenti spese per la difesa potrebbero rendere necessari tagli in altre aree di spesa. Tuttavia, alla luce del forte mandato di Takaichi, questa ipotesi appare oggi piu' politicamente praticabile.' * Head of Research di HANetf

