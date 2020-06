Gts Rail: da Sace e Pop Puglia e Basilicata 6,4 mln, rafforza flotta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 giu' - Con un finanziamento da 6,4 milioni di euro, garantito da Sace ed erogato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, GTS Rail, azienda pugliese specializzata nel trasporto ferroviario, amplia la sua flotta di locomotori e sostiene la crescita e lo sviluppo anche sui mercati esteri del gruppo Gts, leader in Europa nel trasporto intermodale. Con il finanziamento garantito Sace, spiega una nota, l'azienda attiva nel trasporto ferroviario e quartier generale a Bari, ha acquistato tre locomotive elettriche Vectron DC Siemens di nuova generazione con elevate performance e basso impatto ambientale. "Sono lieto che Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a Sacr, anche grazie al supporto offerto del suo Ufficio territoriale di Bari, abbiano dato concreto supporto al Gruppo Gts per i programmi di espansione della propria flotta di rotabili - evidenzia il ceo Alessio Muciaccia -. Soprattutto in un momento storico molto difficile come questo, dove le incertezze potrebbero portare a ripensamenti, noi proseguiamo spediti con il nostro programma di crescita basato sul sistema ferroviario/intermodale. Con queste ulteriori tre locomotive la nostra flotta arriva a 18 unita' tutte in proprieta' e ci colloca nelle top 5 imprese ferroviarie Italiane. L'emergenza Covid e' stata un'ulteriore conferma che il modello GTs di operatore integrato e' vincente".

