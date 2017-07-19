Gruppo Sinloc: ricavi 2025 a 54,9 mln (+13,4%) utile stabile a 1,2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 giu - Il Gruppo Sinloc, di proprieta' di 12 Fondazioni di origine bancaria italiane, cresce del 13% nei ricavi, attestandosi a 54,9 milioni contro i 48,4 del 2024, mentre l'utile si stabilizza attorno 1,2 milioni di euro. Tutte le business unit mostrano una crescita dei ricavi rispetto al 2024, in particolare l'advisory. Migliorano significativamente i ricavi ordinari della capogruppo, Sinloc Spa, con un fatturato di 15,8 milioni di euro, contro gli 8,3 del 2024. La crescita e' in parte determinata dai proventi straordinari collegati dalla cessione di cinque importanti partecipazioni, di cui una sul mercato e quattro (Note, Progetto Isom, Progetto Naonis e Mercato Solare) conferite al Fondo Itef gestito da Sinloc Investimenti Sgr. Il gruppo, che ha un patrimonio netto di oltre 50 milioni e da' occupazione a 74 risorse umane, continua a svilupparsi: Oltre alle sedi a Padova della capogruppo, della Sgr e di Sinloc Mediazione Creditizia, la struttura logistica e operativa dispone anche di una sede operativa a Roma e una base a Palermo presso la propria controllata neocostituita Sinloc Cube Sicilia & Calabria (Scs&C).

Sul piano delle attivita' di Advisory, Sinloc vanta la progettazione e attivazione di oltre 50 Cer al 2025 e un valore dei progetti europei coordinati (o a cui la societa' partecipa) che supera i 63 milioni di euro.

Tre invece i fondi destinati allo sviluppo territoriale gestiti nel 2025: il Fondo Tematico Turismo Sostenibile e il Fondo Tematico Piani Urbani Integrati, co-gestiti in partnership con il Gruppo Finint, e il Fondo Jessica Sardegna 2, co-gestito con il Banco di Sardegna. Le dotazioni complessive dei tre fondi, pari ad oltre 300 milioni di euro, risultano impegnate per circa l'85% a fine 2025.

Sinloc Investimenti Sgr ha acquisito la piena gestione del Fondo Tef e costituito il nuovo Fondo Itef la cui dotazione odierna ammonta complessivamente a 110 mln di euro di cui oltre 76 milioni gia' investiti. I due Fondi sono impegnati a investire in progetti collegati alla transizione energetica e alle infrastrutture locali.

'Nel corso del 2025 abbiamo lanciato Sinloc Investimenti Sgr che sara' lo strumento in cui confluira' tutta l'attivita' di investimento del Gruppo - afferma l'ad Antonio Rigon. - Ad oggi il Gruppo gestisce o co-gestisce circa 550 milioni di euro, investito soprattutto nell'ambito della transizione energetica, delle infrastrutture locali e della trasformazione urbana, settori in cui il Gruppo Sinloc in venti anni di attivita' ha maturato una leadership nazionale riconosciuta, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente progetti di impatto per i territori'.

Col-ric

(RADIOCOR) 30-06-26 12:25:05 (0349) 5 NNNN