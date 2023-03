Gruppo Carraro: Friulia sottoscrive 15 mln aumento capitale Siap, avra' 19,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 09 mar - Friulia, Finanziaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sottoscrive un aumento di capitale da 15 milioni di euro che la porta a detenere il 19,3% di Siap, centro d'eccellenza del Gruppo Carraro per componentistica di qualita' e ingranaggeria ad elevata complessita'. L'operazione ha l'obiettivo di supportare l'ulteriore percorso di sviluppo di Siap dopo un biennio, il 2020-22, in cui il gruppo Carraro ha investito circa 45 milioni di euro in innovazione di processo e di prodotto.

L'azienda ha superato i 100 milioni di euro di fatturato nel 2022, e nei prossimi 5 anni si sta oggi proiettando oltre quota 210 mln sia grazie all'avvio alla fine del 2022 della produzione di assali per il fuoristrada INEOS Grenadier, che sta per altro vedendo un rapido incremento da 44 mila a oltre 70 mila assali all'anno, sia grazie al rafforzamento dei volumi nell'ambito dell'ingranaggeria dove lavora al fianco dei principali OEM dell'ambito agricolo che movimento terra, come pure nell'automotive dove l'azienda sta diventando via via piu' attrattiva nei confronti di clienti, quali Scania e Iveco, in relazione a progetti altamente innovativi per i piu' evoluti veicoli industriali, quali camion ibridi ed elettrici.

Il sostanziale incremento dei volumi di produzione vedra' il personale di Siap, attualmente a quota 570 dipendenti, crescere di ulteriori 150 unita' nei prossimi 3 anni.

Col-ric

