Grimaldi: via libera Antitrust acquisizione Terminal Darsena Toscana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - L'operazione consiste nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Terminal Darsena Toscana, una societa' che gestisce il terminal container situato nella Sponda Ovest della Darsena Toscana del porto di Livorno, da parte del Gruppo Grimaldi non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Per questo, precisa l'Antitrust nel bollettino pubblicato oggi, non sara' aperta alcuna istruttoria.

L'operazione consiste nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Terminal Darsena Toscana da parte del Gruppo Grimaldi. In particolare, Grimaldi Euromed acquisira' l'80% del capitale di Terminal Darsena Toscana mentre Grimaldi Deep Sea rilevera' il restante 20 per cento.

