Greenthesis: perfeziona acquisito 70% di Bigaran, enterprise value 17 mln

Ottenuto finanziamento da 50 mln da Natixis e Intesa Sp (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Greenthesis ha perfezionato l'acquisizione del 70% del capitale di Bigaran, che da oltre cinquant'anni opera nel settore della raccolta dei rifiuti in Veneto e nel Nord Italia, attraverso l'impianto di San Biagio di Callalta (Tv) e di Megliadino San Vitale (Pd). Lo annuncia in un comunicato. L'enterprise Value dell'azienda target - che ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato superiore ai 20 milioni di Euro - e' stato stimato a 17 milioni di euro, suddiviso in una parte fissa e in una parte variabile, legata ai risultati negli esercizi 2024, 2025 e 2026. Nell'accordo sono previste anche un'opzione di vendita a favore dei Soci di minoranza della partecipazione nel capitale sociale dell'azienda acquisita, da esercitare entro il 2027, e un'opzione di acquisto per Greenthesis per il 30% del capitale sociale di Bigaran detenuto dai Soci di minoranza, da esercitare entro il 2028. Greenthesis ha anche annunciato che ricevera' un finanziamento da 50 milioni di euro dalle banche Natixis e Intesa Sanpaolo, per rifinanziare parte del proprio debito (9,5 milioni) e per nuovi investimenti e acquisizioni. Entro un anno dalla data del closing, il Gruppo discutera' con le Banche Finanziatrici la possibilita' di convertire il finanziamento in un Sustainability-Linked Loan sulla base del raggiungimento di determinati parametri ambientali, sociali e di governance misurabili a partire dal 2024.

