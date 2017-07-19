Green Arrow Capital: cede il gruppo Turatti all'americana Grote Company

Il fondo Taste of Italy ha siglato un accordo vincolante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Green Arrow Capital ha siglato un accordo vincolante, attraverso il fondo Taste of Italy, per la cessione del 100% del gruppo veneto Turatti a Grote Company Family of Brands, societa' statunitense attiva nella fornitura di macchinari e servizi per l'industria della trasformazione alimentare.

L'operazione - si legge in una nota - valorizza il percorso di crescita realizzato da Taste of Italy, fondo che rientra nel perimetro di Green Arrow Capital Alternative Funds Sgr, che nel corso del periodo di investimento ha accompagnato il Gruppo Turatti in un'importante fase di crescita industriale e manageriale. Fondato nel 1978, con headquarter a Cavarzere (Venezia) e una sede a Salinas in California, il gruppo Turatti progetta e realizza macchinari e linee complete per l'industria alimentare. Nel nuovo percorso di sviluppo, Turatti entrera' a far parte del gruppo americano Grote Company Family of Brands, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria capacita' di offrire soluzioni integrate ai trasformatori alimentari europei e nordamericani, beneficiando della complementarita' delle competenze, sull'ampiezza dell'offerta e sulla presenza globale del Gruppo Grote Company Family of Brands.

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(RADIOCOR) 02-09-26 14:40:54 (0385) 5 NNNN