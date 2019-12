Gpi: collocato bond da 30 mln, scadenza 6 anni e tasso al 3,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - La societa' Gpi, attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanita' e il sociale, annuncia la conclusione del collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile e non garantito di importo complessivo pari a 30 milioni di euro mirato a sostenere principalmente i piani di crescita del Gruppo. L'obbligazione di nuova emissione che prevede un tasso fisso annuale pari al 3,5% e una scadenza a 6 anni, e' stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti - anchor investor dell'operazione con una quota di 20 milioni di euro - e da Springrowth Sgr, Banco Bpm, Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint Sgr per conto della gestione Solidarieta' Veneto Fondo Pensione. Con questo investimento, Cdp rinnova il proprio sostegno alla crescita delle imprese del comparto delle tecnologie e dei servizi per la Sanita' e il Sociale, settore strategico per l'economia nazionale. Banca Akros - Gruppo Banco Bpm e UniCredit hanno svolto il ruolo di arranger e joint bookrunner per l'emissione del prestito obbligazionario.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-12-19 11:16:05 (0166)SAN 5 NNNN