Gpi: +28% ricavi I semestre a oltre 150 mln, +33% ebitda a 14mln

Pnrr prefigura scenari molto interessanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - Gpi, societa' leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanita' e il Sociale, ha annunciato i conti preliminari del primo semestre 2021, chiusi con ricavi consolidati superiori a 150 milioni di euro (+28%) e un ebitda consolidato superiore a 14 milioni (+33%). Sempre nel primo semestre 2021 il gruppo e' risultato aggiudicatario di 36 nuove commesse per un importo di competenza superiore a 79 milioni, distribuito su un periodo medio ponderato di 45 mesi. Allo stesso tempo, nel corso della prima meta' del 2021, Gpi ha partecipato a ulteriori 76 gare, per un valore complessivo di base d'asta pari a 224 milioni. La nota della societa' informa che diversi sono i contratti in fase di avviamento o di aggiudicazione definitiva, tra i quali: l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP 3 per la Regione Lazio della durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi del valore complessivo superiore a 45 milioni; accordi quadro e convenzioni chiusi in Regione Toscana. 'Sono staccati ordini specifici per oltre 7 milioni su un valore complessivo degli accordi che puo' arrivare fino a circa 34 milioni per la durata di 72 mesi', e' scritto nel comunicato. Sempre in Toscana, l'affidamento di una convenzione per la fornitura in locazione operativa di un 'Software per la gestione presenze/assenze, giuridico e stipendi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, Fondazione Monasterio, ISPRO ed ESTAR' per 1,82 milioni per 72 mesi.

Infine servizi di progettazione sviluppo e manutenzione software per conto di Ministeri, per 15 milioni e per una durata tra i 36 e i 48 mesi. 'Gli investimenti evolutivi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prefigurano scenari molto interessanti per la trasformazione digitale della Sanita', mercato in cui Gpi esprime il proprio ruolo come uno tra i principali attori chiave', e' infine scritto nel comunicato.

