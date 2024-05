Google:Capitanio (Agcom), bene sentenza su responsabilita' contenuti pubblicitari

Adottare la stessa linea per debellare la pirateria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - "Responsabilita' e' semplicemente non chiudere un occhio. E' una scelta etica, ma sicuramente anche industriale. Non credo che, alla lunga, ignorare violazioni di legge, assalti al diritto d'autore, truffe e molto altro ancora possa portare vantaggi ai colossi del web". Lo scrive su Linkedin Massimiliano Capitanio, commissario di Agcom, aggiungendo che "per questo e' importante una recente sentenza che decreta Google come responsabile del contenuto delle inserzioni sponsorizzate sul proprio motore di ricerca". La sentenza del Consiglio di Stato ha infatti condannato la societa' di Mountain View per la violazione del divieto di pubblicita' del gioco d'azzardo, prevista dall'articolo 9 del D.L 87/2018 (il cosiddetto 'Decreto dignita''). Nel 2020 l'Agcom, prosegue Capitanio, aveva sanzionato la societa' per aver consentito la sponsorizzazione di un casino' online, in violazione del divieto italiano a promuovere giochi e scommesse. La sentenza del Tar Lazio numero 11036/2021 aveva annullato la sanzione sostenendo che il servizio di sponsorizzazione fornito da Google ricadesse nell'ambito di esenzione di responsabilita'.

"Secondo il Consiglio di Stato, l'orientamento del giudice di primo grado - sottolinea Capitanio - non e' corretto: in primo luogo, perche' la direttiva e-commerce esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione il gioco d'azzardo (compresa la pubblicita') e quindi la relativa esenzione di responsabilita' del provider. In seconda battuta perche', ad ogni modo, il servizio Google Ads non puo' essere considerato di hosting provider passivo. Al contrario, il collegio ha rilevato come tale servizio non e' meramente neutrale rispetto ai contenuti, ma anzi Google effettua su di questi un controllo che consente ai suoi clienti di ottimizzarne la vendita, rappresentando quindi la promozione l'interesse economico della stessa societa'. Il controllo sui contenuti si concretizza attraverso una serie di attivita' - quali il filtro, l'organizzazione, la catalogazione, ecc. - definiti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale 'indici di interferenza', che fanno passare l'hosting dalla qualifica di 'passivo' a quella di 'hosting attivo' e, pertanto, responsabile dei contenuti veicolati. Si tratta di una pronuncia storica che segna un altro punto in favore del contrasto ai contenuti illegali online e che conferma ancora una volta che i grandi player della rete hanno il dovere non solo di non trarre profitto da tali contenuti, ma anche di impedirne la diffusione. La stessa linea dovrebbe essere adottata per debellare la pirateria".

