Goldman Sachs Asset Management: commento alla decisione della BoE - PAROLA AL MERCATO

di Simon Dangoor* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - 'Riteniamo che il Comitato di politica monetaria (MPC) sia orientato verso un taglio dei tassi a dicembre, a condizione che i prossimi dati lo consentano. Prima della prossima riunione, il Comitato ricevera' due serie di dati PMI, oltre a quelli su PIL, inflazione e mercato del lavoro; la decisione accomodante di oggi probabilmente riflette il desiderio di ottenere conferma che l'inflazione sia effettivamente in calo dopo la recente sorpresa al ribasso. Se la legge di bilancio sara' disinflazionistica, in linea con le attese, un taglio dei tassi a dicembre appare probabile.' *deputy CIO of Fixed Income di Goldman Sachs Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 06-11-25 14:42:11 (0557) 5 NNNN