Golden Goose: ricavi netti 9 mesi salgono a 466 mln (+12%), traino Emea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - Golden Goose ha registrato nei primi mesi del 2024 ricavi netti pari a 466 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi netti Direct-to-Consumer, spiega una nota, hanno raggiunto quota 346,1 milioni (+18%), rappresentando il 74% del totale nei nove mesi del 2024; il canale Wholesale ha conseguito ricavi netti pari a 110,4 milioni (-4%), rappresentando il 24% dei ricavi netti totali nel periodo. In termini geografici, la regione Emea ha rappresentato il 49% dei ricavi netti nel periodo, le Americhe il 38% e la regione Apaca il 13%. "'La nostra performance e' frutto della combinazione tra determinazione, innovazione e ambizione. Nei primi nove mesi del 2024 abbiamo aperto Haus a Marghera, un luogo che celebra prodotto, arte e artigianato, riconfermando il nostro impegno nel promuovere la formazione della nuova generazione di artigiani attraverso l'Academy. Abbiamo aperto nuovi negozi in tutto il mondo, tra cui Haus a Citta' del Messico, che testimonia il nostro impegno a rafforzare i rapporti con le community locali. In uno scenario di venti contrari nel settore del lusso, ci impegniamo a sostenere lo shift da marketing a experience, mantenendo il consumatore e la community al centro. Sono fiducioso che questo ci rafforzera' sempre di piu' anche in.

futuro", ha detto l'ad Silvio Campara.

(RADIOCOR) 07-11-24 15:38:30 (0635) 5 NNNN