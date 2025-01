Glencore: Urso, linea zinco strategica, altri operatori del settore interessati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Continuando a parlare della situazione nell'area del Sulcis, Urso ha aggiunto che, 'per quanto riguarda Sider Alloys, stiamo coordinando l'ultima fase del processo finanziario con le banche per il necessario supporto economico a rilancio del progetto industriale, che e' fermo da 7 anni dall'acquisizione dell'Alcoa'. sottolineando che 'riusciremo a fare laddove altri hanno mancato' e 'ne daremo conto al tavolo che ho convocato per il 30 di gennaio'. In merito alla situazione di Eurallumina (altra societa' attiva nel Sulcis) 'aspettiamo il piano della regione sull'approvvigionamento energetico dell'isola, che e' vitale per l'azienda e in generale per lo sviluppo industriale della Sardegna', ha spiegato il ministro, aggiungendo che 'dobbiamo tener conto che allo stato i beni risultano ancora congelati, posto che proprio oggi il Consiglio di Stato in sede cautelare ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio che andava in senso opposto'. Se il piano energetico sara' sbloccato, ha concluso Urso, 'potremo delineare una soluzione al tavolo che ho gia' convocato per il 20 gennaio prossimo. Per questi motivi ho un confronto preliminare con la Regione Sardegna il giorno di 17 gennaio, nello spirito che mi ha sempre contraddistinto di piena e leale collaborazione istituzionale'.

