Gkn: Fiom, fumata nera nell'incontro di oggi, azienda ritiri i licenziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - "Nel corso dell'incontro di oggi sulla vertenza Gkn con il ministero del Lavoro, il Mise e la Regione Toscana, nell'ambito della procedura amministrativa prevista dalla legge 223, abbiamo ribadito la richiesta di ritiro della procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda e il conseguente utilizzo delle 13 settimane di cassa integrazione previste dall'avviso comune sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, dal Governo e dalle parti datoriali". Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze e Prato. La vertenza Gkn si e' aperta lo scorso 9 luglio, quindi per i lavoratori il 22 settembre (dopo 75 giorni) e' la deadline della procedura di licenziamento: dal giorno successivo potrebbero arrivare le lettere. "Rispetto alle false indiscrezioni di stampa trapelate prima dell'incontro odierno e smentite da fonti governative, la Fiom - spiegano i sindacalisti - ribadisce che non accettera' nessuna soluzione che ruota intorno alla cessazione di attivita' perche' ci sono tutte le condizioni per la continuita' produttiva e occupazionale. La trattativa non e' ancora realmente partita perche' l'azienda non ha tolto dal tavolo i licenziamenti come pregiudiziali a qualsiasi negoziato. Al fine di rimuovere le pregiudiziali e con l'obiettivo di riportare l'azienda al rispetto delle norme, accordi e avvisi comuni in un momento difficile per il nostro Paese, la Fiom ha presentato un articolo 28 per condotta antisindacale". Il sindacato chiede, dunque, "alle istituzioni nazionali e territoriali di continuare nel sostegno della vertenza e nel supporto dei lavoratori chiedendo il ritiro della procedura a l'attivazione della cassa ordinaria".

