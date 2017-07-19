Giunti Psychometrics: in Borsa dal 22 luglio al prezzo di 4,5 euro per azione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - 'La quotazione - ha commentato l'amministratore delegato Jose' Sales Grade - rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics e apre una nuova fase del nostro sviluppo. E' il riconoscimento di un progetto imprenditoriale costruito nel tempo, fondato su solide competenze scientifiche, innovazione e una presenza internazionale sempre piu' rilevante. Grazie alle risorse raccolte potremo accelerare la nostra strategia di crescita, investendo nello sviluppo di soluzioni digitali sempre piu' avanzate per l'assessment psicologico e la salute mentale, ampliando la nostra presenza nei mercati internazionali e cogliendo opportunita' di crescita anche attraverso acquisizioni mirate. Continueremo a perseguire il nostro obiettivo: mettere la scienza al servizio delle persone, creando valore per i professionisti, i clienti e tutti i nostri stakeholder'.

Soddisfazione anche da parte di Arturo Cervera Duart, cfo di Giunti Psychometrics, che ha aggiunto: 'Siamo entusiasti e orgogliosi dell'esito positivo dell'operazione che testimonia la solidita' del nostro modello di business e la fiducia che il mercato ripone nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics. L'ingresso in Borsa rafforza la nostra capacita' di sostenere un piano di sviluppo ambizioso, che combina investimenti in innovazione, evoluzione tecnologica e crescita per linee esterne. L'obiettivo e' consolidare ulteriormente il nostro posizionamento tra i principali operatori internazionali della psicometria, facendo leva su un approccio scientifico distintivo e sulla capacita' di anticipare l'evoluzione di un mercato in continua trasformazione'.

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(RADIOCOR) 20-07-26 18:02:56 (0502) 5 NNNN