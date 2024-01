Giochi: tavolo tra concessionari e rivenditori per riordino norme su settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - 'Ci auguriamo che dopo il riordino del gioco online arrivi subito quello della rete fisica, e che venga rivista la logica degli attuali vincoli che, nell'odierna declinazione, non hanno sortito gli effetti sperati nella tutela del giocatore ma, al contrario, hanno mostrato diverse criticita' da un lato in termini di sicurezza e contrasto all'illegalita', dall'altro in ordine al gettito erariale' ha detto il presidente di Sts Emilio Zamparelli. 'La speranza condivisa e' che uno dei pilastri del riordino su rete fisica sia l'affidamento della raccolta ai tabaccai ricevitori, che sono concessionari diretti dello Stato, nonche' alle reti generaliste e specializzate che garantiscano idonei requisiti soggettivi e oggettivi' ha commentato Mario Antonelli, presidentedella Federazione Italiana Tabaccai. Tra i temi delicati da affrontare quello della questione territoriale con la fine del "distanziometro' tra i tabaccai che, secondo Fit, dovrebbe seguire l'esempio delle cinque regioni in cui e' stato abolito (Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Campania).

Fon

(RADIOCOR) 31-01-24 15:03:36 (0508) 5 NNNN