Giocamondo Study: acquisito il 51% di Destinazione Lingue

Corrispettivo fisso 408mila euro ed eventuale earn-out (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Giocamondo Study, pmi innovativa specializzata nell'organizzazione di viaggi studio per studenti e quotata al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha perfezionato l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Destinazione Lingue, educational tour operator con base in Friuli-Venezia Giulia (Udine) specializzato nell'organizzazione di soggiorni linguistici e percorsi formativi internazionali per studenti, giovani e adulti. A seguito dell'operazione, la fondatrice Barbara Santuz manterra' una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Destinazione Lingue e continuera' a svolgere un ruolo attivo nella conduzione manageriale di quest'ultima. L'acquisizione della partecipazione, si legge nella nota, e' avvenuta a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso pari a 408mila euro. L'accordo sottoscritto tra Giocamondo Study e i soci venditori (Barbara Santuz e Marco Pozzana) prevede poi il riconoscimento a questi ultimi, pro quota, di un'ulteriore componente eventuale di prezzo a titolo di earn-out, per un importo pari ad 100mila euro, che sara' dovuto esclusivamente al raggiungimento da parte di Destinazione Lingue di determinati obiettivi con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Si tratta di un'operazione - come riporta una nota - che ha l'obiettivo di rafforzare la presenza di Giocamondo Study nell'Italia settentrionale e la 'creazione di un Gruppo sempre piu' integrato nel settore della formazione internazionale e della mobilita' studentesca'.

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(RADIOCOR) 16-06-26 18:59:08 (0647) 5 NNNN