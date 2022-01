Giglio: operativa business unit per progetti metaverso e Nft

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Giglio Group, attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce, ha aperto la nuova business unit "Giglio Meta" dedicata allo sviluppo di progetti Metaverso e Nft (non-fungible token, token crittografico usato per blockchain). Nel 2021 il gruppo Giglio ha investito in attivita' di R&D finalizzata all'integrazione della blockchain con le piattaforme proprietarie del gruppo e ora punta a offrire ad aziende ed enti assistenza per entrare nello spazio tridimensionale del Metaverso e degli Nft in molteplici settori. Giglio e' gia' operativa sui principali Metaverso da Roblox, The Sandbox, Decentraland fino al mondo della Vr Experience di Meta Quest Facebook e si e' integrato con le principali piattaforme Nft, tra cui Open Sea. "Gli Nft rappresentano il futuro, essere pionieri oggi in questo settore e' fondamentale sia per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato sia per le infinite possibilita' di guadagno. Le chiavi del successo degli Nft consistono nel dare valore a cio' che prima non ne aveva e nel risolvere bisogni digitali disattesi troppo a lungo", ha detto il presidente del gruppo, Alessando Giglio, sottolineando che "tutto questo si porta dietro i vantaggi di decentralizzazione e tracciabilita' dell'utilizzo della blockchain. Siamo nel posto giusto, al momento giusto e con le giuste competenze".

Ars

