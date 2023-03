Gibus: emette minibond da 5 mln sottoscritto da Mediocredito trentino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 16 mar - Gibus annuncia l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 5 milioni di euro denominato 'Minibond Gibus 2023-2030'. Le nuove risorse finanziarie sono indirizzate al sostegno dei piani di sviluppo e di rafforzamento della presenza di Gibus nel mercato tedesco. Nell'ottobre 2022 il gruppo, brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha infatti acquisito il 100% del capitale sociale di Leiner GMBH, con l'obiettivo di consolidare la presenza internazionale, aumentando la penetrazione nei mercati di riferimento (Germania e Benelux) e integrando la propria offerta con nuovi prodotti, su cui Leiner ha sviluppato un significativo track record. Leiner e' infatti da molti anni, in qualita' di inventore del sistema brevettato Sunrain per la protezione dal sole e dalla pioggia, leader di mercato in tale segmento. Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito l'attivazione della garanzia europea Invest EU - Innovation del Fondo Europeo degli Investimenti e ha fornito l'assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che e' stato sottoscritto interamente dalla banca.

