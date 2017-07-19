Ghc: Regione Lazio riconosce budget da 2,2 mln a European Hospital

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - La Regione Lazio ha riconosciuto l'accreditamento sulla specialistica e sulla diagnostica ambulatoriale dell'European Hospital, struttura del gruppo Aurelia controllata da Garofalo Health Care, attribuendo alla struttura un budget di 2,2 milioni di euro per 12 mesi a partire da settembre. Lo ha detto l'amministratore delegato Maria Laura Garofalo nel corso della conference call sui conti del primo semestre, definendolo "un risultato su cui stavamo gia' lavorando" che "cambiera' completamente la faccia, l'aspetto, la modalita' operativa e produttiva della struttura".

Liv.

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