Generali: per la terza volta in 190 anni "emigra" da Trieste per assemblea - FOCUS

Era successo solo nel 1947-48. A Torino perche' c'e' Galateri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Per la terza volta in quasi 190 anni di storia Generali 'emigra' da Trieste per svolgere l'assemblea annuale dei soci, che rappresenta un evento clou, ogni anno, per il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, dove la compagnia e' stata fondata nel dicembre 1831. Un fatto a suo modo storico - determinato dalle restrizioni del Coronavirus - se si pensa che la compagnia assicurativa era stata costretta a svolgere l'assise fuori sede soltanto nel 1947 (tra Venezia e Milano) e nel 1948 (Venezia), per la nota 'questione triestina', ovvero la contesa sui territori di confine tra Italia e Jugoslavia. Scorrendo gli archivi di Generali, si scopre inoltre che soltanto un anno, il 1945, l'assemblea non si era tenuta, ovviamente per la Seconda Guerra Mondiale. Per il resto, dal 1832 ad oggi, l'assise si era sempre svolta a Trieste. Quest'anno si e' deciso di svolgere l'assemblea a Torino (sara' il 30 aprile, come sempre in terza convocazione) per un motivo molto semplice, legato peraltro all'entrata in vigore del decreto legge 18/2020 che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle societa' quotate: il presidente, Gabriele Galateri di Genola e' a Torino e, a causa delle restrizioni previste dal Governo, non puo' muoversi dalla citta'. Sara' lui, infatti, come previsto dallo statuto, il dominus dell'assemblea, a cui saranno presenti il notaio e il rappresentate designato degli azionisti.

