Generali Italia: annuncia partnership di bancassurance con gruppo Igea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 dic - Genertel rafforza la propria strategia di espansione nella bancassicurazione attraverso la partnership con il gruppo bancario Igea, nato di recente dall'integrazione di Igea Banca e Banca del Fucino. Genertel e' la compagnia assicurativa di Generali Country Italia che nell'ambito del gruppo presidia lo sviluppo delle partnership di bancassicurazione e dei canali alternativi. L'intesa ha per oggetto la distribuzione di soluzioni assicurative vita e danni tramite la capillare rete di filiali del gruppo Igea presente nel Lazio, nelle Marche, in Abruzzo, in Lombardia e in Sicilia e attraverso i Centri Private. In particolare, attraverso questa partnership, Genertel prevede il collocamento in esclusiva delle sue soluzioni assicurative del ramo vita da parte del Gruppo Bancario Igea ai clienti private, affluent e retail, ai quali si affianchera', nei prossimi mesi, anche l'offerta di soluzioni del ramo danni.

