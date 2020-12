Generali: Edizione, ipotesi cessione quota a Del Vecchio "priva di fondamento"

Cosi' fonti vicine a Ponzano Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - L'ipotesi di trattative per la cessione della quota in Generali da parte dei Benetton a Leonardo Del Vecchio e' destituita di fondamento. E' quanto indicano fonti vicine a Ponzano Veneto in relazione alle recenti indiscrezioni su un negoziato in corso con il fondatore di Luxottica. Attualmente la famiglia veneta detiene attraverso Edizione poco meno del 4% circa delle Generali mentre Delfin ha una partecipazione superiore al 4,8%.

