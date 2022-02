Generali: cda, prossimo board massimo 15 membri, maggioranza chiara di indipendenti -3

"Attuale board ha esperienze e competenze adeguate" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - Oggi il consiglio "esprime la presenza, diretta o tramite propri rappresentanti, di alcuni tra i piu' rilevanti esponenti della platea azionaria, imprenditori operanti in settori eco-nomici diversificati, manager di importanti imprese italiane ed estere, docenti universitari in materie economiche e finanziarie ed esponenti del mondo delle professioni, si legge ancora nel parere del board.

Piu' in particolare, allo stato: l'80% dei componenti ha esperienza nel settore assicurativo, in quello finanziario e in materia contabile, conoscenza specifica del contesto normativo e dei requisiti regolamentari ed esperienza in ambito manageriale; il 50% ha esperienza di amministratore in emittenti a elevata capitalizzazione di borsa; il 20% ha competenze in ambito accademico; il 10% ha consolidata esperienza in ambito imprenditoriale.

Secondo il cda di Generali, "il livello di esperienze e di competenze professionali che si riscontra nella composizione del consiglio oggi in carica appare adeguato rispetto alla strategia e all'attivita' della societa' e del gruppo Generali: la continuita' di alcuni dei suoi componenti appare, quindi, utile anche per l'impegno richiesto per l'attuazione del nuovo piano strategico, approvato nel corso del presente mandato".

che

(RADIOCOR) 24-02-22 15:49:57 (0548)ASS 5 NNNN