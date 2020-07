Generali: Bruno Scaroni nel gruppo di stakeholder di Eiopa

Per rappresentare settore assicurativo mercato italiano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 lug - Generali informa che Bruno Scaroni, Group Strategy and Business Accelerator Director, e' stato nominato membro del Gruppo Insurance and Reinsurance Stakeholder (IRSG) dall'EIOPA, l'Autorita' europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali. Scaroni e' stato selezionato per rappresentare l'intero settore assicurativo per il mercato Italiano e in virtu' del ruolo guida di Generali in Europa continentale

L'EIOPA fa parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria. E' un organo indipendente che fornisce pareri legali, tecnici e scientifici alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE per promuovere un solido quadro normativo e pratiche coerenti in materia di vigilanza, sia a livello nazionale che dell'Unione europea, nel settore assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali. Lo scopo e' contribuire alla stabilita' del sistema finanziario, garantire la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e contribuire alla protezione degli assicurati e degli iscritti e beneficiari dei sistemi pensionistici

La nomina di Scaroni e' avvenuta nel contesto della selezione, da parte dell'EIOPA, di nuovi membri per i gruppi Insurance and Reinsurance Stakeholder (IRSG) e Occupational Pensions Stakeholder (OPSG). Dei due gruppi fanno parte rappresentanti di industria, consumatori, beneficiari, mondo accademico, piccole e medie imprese, dipendenti e associazioni professionali.

