            Notizie Radiocor

            Gedi: trattativa in esclusiva con gruppo Sae di Leonardis per La Stampa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Esclusiva al gruppo Sae per l'acquisto de La Stampa. Gedi, proprietaria della testata - da quanto si apprende - ha informato oggi il direttore e il comitato di redazione de La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il Gruppo Sae spa. La trattativa, si precisa, riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attivita' di printing. Sae, guidato da Alberto Leonardis, e' editore de Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Provincia Pavese, La Nuova Ferrara, La Gazzetta di Reggio e la Nuova Sardegna.

            fon.

