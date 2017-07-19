Gedi: trattativa in esclusiva con gruppo Sae di Leonardis per La Stampa -2

Negoziato per un paio di mesi per chiudere prima dell'estate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Da quanto si apprende l'esclusiva concessa da Gedi sara' di un paio di mesi con l'obiettivo ad arrivare a chiudere l'operazione prima dell'estate. Il gruppo Sae (Sapere Aude Editori), secondo quanto dichiarato a Il Sole 24 Ore a dicembre dallo stesso presidente e a.d. Leonardis, ha realizzato ricavi aggregati per 175,5 milioni di euro nel 2025: il perimetro delle attivita' oltre ai sei quotidiani include le testate Paese Sera, Mamme Magazine, Abruzzo daily ed Erasmag e anche societa' di comunicazione ed eventi acquisite nell'ultimo biennio come NextDifferent e Uniting. In quell'occasione, a proposito dell'interesse per La Stampa, Leonardis ha detto: L'obiettivo e' "creare uno spazio culturale che oggi manca: un giornale generalista capace di parlare a una middle class che ha sempre meno punti di riferimento".

fon

(RADIOCOR) 20-01-26 18:38:09 (0607) 5 NNNN