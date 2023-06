Ge Avio: da Mimit oltre 22 milioni per Pomigliano e Brindisi

Agevolazione pubblica su 55,9 mln di investimenti privati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - Oltre 22 milioni di euro dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a supporto degli investimenti di Ge Avio in Campania e Puglia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo di sviluppo per sostenere investimenti a favore della societa' del gruppo General Electric di sistemi e componentistica per l'aviazione civile e militare. Il progetto - si legge in una nota - prevede investimenti produttivi a favore del sito di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, oltre a un piano di ricerca e sviluppo sperimentale che coinvolgera' le sedi di Pomigliano e Brindisi. Nel complesso il costo degli investimenti previsti ammonta a 55,9 milioni e l'agevolazione pubblica a carico del ministero sara' pari a 22,1 milioni.

L'accordo "avra' ricadute positive sull'occupazione diretta, con la prevista assunzione di 100 nuovi addetti, oltre che sull'indotto locale e sulle aziende fornitrici". Alla firma del Ministro seguira' ora l'istruttoria e la sottoscrizione di un contratto di sviluppo con Invitalia.

