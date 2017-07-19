Garofalo Health Care: in crescita utile e ricavi nel primo semestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Il gruppo Garofalo Helth Care, attivo nel settore della sanita' privata accreditata in Italia attraverso 37 strutture sanitarie, ha chiuso il primo semestre con un utile netto di gruppo pari a 19,5 milioni (+2,6%) e ricavi per 258,2 milioni (+2,6%).

L'Ebitda operativo rettificato consolidato del semestre e' risultato pari a 47,2 milioni (marginalita' del 18,3%).

Maria Laura Garofalo, amministratrice delegata, commenta in una nota: "I risultati del semestre beneficiano di un secondo trimestre particolarmente positivo che ci consente di confermare le nostre aspettative di crescita organica sui 12 mesi del 2025. Le prospettive del Gruppo - aggiunge la top manager e azionista - continuano ad essere particolarmente favorevoli grazie anche al continuo riconoscimento di importanti extra-budget incrementali, nonche' alle ulteriori risorse stanziate dalla Regione Lazio per la riorganizzazione dell'area territoriale/psichiatrica con nuove tariffe migliorative e con ulteriori potenziali accreditamenti su cui stiamo concretamente lavorando".

Garofalo a fine semestre registra una posizione finanziaria netta negativa di 203,6 milioni, data da liquidita' per 26,5 milioni e debito finanziario per 230,1 milioni. Escludendo le uscite di cassa riconducibili alla distribuzione di dividendi avvenuta a maggio 2025, alla realizzazione di capex di ampliamento e all'acquisto di azioni proprie, la posizione finanziaria netta, si legge in una nota, sarebbe stata pari a 193 milioni, con una generazione di cassa operativa di 6 milioni rispetto alla fine del 2024.

