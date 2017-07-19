Garofalo Health Care: +25,2% a 23,2 mln utile 9 mesi, +4,6% a 363,2 mln ricavi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Garofalo Health Care ha chiuso i primi 9 mesi del 2025 con un utile netto di 23,2 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un Ebit pari a 41,4 milioni (+12,1%). L'Ebitda operativo adjusted e' stato di 62,6 milioni (+6,3%), con margine al 17,2% (dal 17% di un anno fa). I ricavi consolidati del periodo sono stati di 363,2 milioni (+4,6%), che beneficiano in maniera particolare dell'incremento delle prestazioni erogate nei confronti dei pazienti Fuori-Regione, a conferma della persistente attrattivita' delle strutture del Gruppo. I risultati includono il pieno contributo di Sanatorio Triestino per 12,7 milioni, in miglioramento di 0,2 mln in confronto ai 9 mesi di un anno fa, e del Gruppo Aurelia per 75,2 milioni (+11,7%), anche grazie al nuovo meccanismo di remunerazione previsto dalla Regione Lazio per l'attivita' di Pronto Soccorso e terapia intensiva, nonche' alla forte crescita dell'attivita' privata. Nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 9,6% a 105 milioni. Al 30 settembre 2025 la Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 194,4 milioni, data da liquidita' per 33,6 milioni e debito finanziario per 228 milioni, in miglioramento di 4,6 mln rispetto al 31 dicembre 2024, grazie principalmente alla generazione di cassa operativa registrata nel terzo trimestre, pari a 16,7 milioni, favorita dal previsto miglioramento del Capitale Circolante Netto.

