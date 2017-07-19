Garofalo HC: chiude il 2025 con utile netto in crescita a 23,6 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mar - 'Chiudiamo il 2025 con risultati in crescita su tutti gli indicatori" indica nella nota Maria Laura Garofalo che sottolinea le capacita' del management del gruppo "che ci hanno consentito di superare al meglio anche alcuni eventi sfavorevoli, esogeni e indipendenti dalla nostra gestione". Secondo la numero uno operativa del gruppo "per il 2026 abbiamo priorita' chiare, rappresentate dal completamento del Centro Cuore Cardiovascolare presso l 'Aurelia Hospital, il cui avvio in esercizio e' previsto nei primi mesi del 2027, e che trasformera' la struttura in un punto di riferimento assistenziale importante al livello nazionale".

Tra gli eventi sfavorevoli del 2025, il gruppo indica l'impatto negativo dei maggiori costi energetici sostenuti dalla controllata Terme del Friuli-Venezia Giulia, la cui convenzione con il Comune di Arta, in scadenza ad aprile del 2026, non sara' rinnovata, e l'impatto one-off di un sinistro sanitario del Gruppo Aurelia, pari a 1,5 milioni, che risale al 2017 ed e' quindi antecedente all'acquisizione da parte del Gruppo GHC. La capogruppo Garofalo Health Care spa ha chiuso l'anno con un utile di 18,1 milioni, in aumento di oltre 15 milioni, grazie ai maggiori dividendi distribuiti dalle societa' controllate e dei minori oneri finanziari. La Pfn della capogruppo a fine 2025 era di 161,9 milioni, in calo di 33,8 milioni. Dopo la chiusura dell'esercizio, a gennaio, e' stato perfezionato l'acquisto della Casa di Cura Citta' di Roma (enterprise value di 20,7 milioni), struttura sanitaria polispecialistica per acuti accreditata con l'SSN.

L'acquisizione, aggiunge la nota, permettera' al gruppo GHC di conseguire, a regime, significativi benefici incrementali in termini di posizionamento competitivo e marginalita' prospettica attraverso una riorganizzazione delle attivita' erogate dalle strutture di proprieta' nella Capitale: Citta' di Roma, Aurelia Hospital e European Hospital.

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