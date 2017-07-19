Gamma Capital Markets: la nuova guerra commerciale Usa-Cina - PAROLA AL MERCATO

di Carlo De Luca* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Seduta di forte risk-off oggi: Nasdaq -1,4%, VIX +16%, Treasury a 10 anni in calo al 4,07% e oro di nuovo vicino ai 4.000 dollari. A scatenare la correzione e' stato Donald Trump, che ha minacciato un 'massiccio aumento dei dazi' contro la Cina dopo i nuovi controlli imposti da Pechino sulle esportazioni di terre rare. Il tema e' cruciale: la Cina produce da sola quasi il 70% della fornitura globale di questi 17 metalli indispensabili per magneti, chip, batterie, turbine e applicazioni militari.

Negli ultimi giorni, Pechino ha esteso i controlli anche ad alcune terre rare 'pesanti', piu' difficili da sostituire, consolidando di fatto il suo potere strategico.

Washington vede la mossa come una minaccia diretta, anche perche' molte supply chain americane - semiconduttori, difesa, energia pulita - dipendono ancora da Pechino.

Trump ha quindi scelto di alzare la voce, rilanciando lo spettro di una nuova guerra commerciale, mentre la Cina ha risposto con nuove tasse portuali sulle navi Usa e un'indagine antitrust contro Qualcomm.

Il mercato, reduce da una serie di massimi storici, ha reagito in modo immediato: prese di profitto sui tech, rafforzamento della domanda di oro e Treasury, e una corsa alla volatilita'.

Sul piano piu' ampio, il tema delle terre rare e' tornato al centro del confronto geopolitico: - Pechino controlla la catena completa, dall'estrazione alla raffinazione.

- Gli Stati Uniti stanno cercando di ricostruire una filiera alternativa, ma servono anni.

- Ogni restrizione cinese puo' mettere in crisi interi segmenti industriali occidentali.

In sintesi: le terre rare sono il nuovo campo di battaglia del 2025, e il selloff di oggi ne e' la prima avvisaglia.

Non e' solo tensione politica: e' un nodo industriale, tecnologico e strategico che puo' ridisegnare gli equilibri globali dei prossimi anni.

*Responsabile asset management, Gamma Capital Markets

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

