GAM: Trump Reloaded, siete pronti? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - Incertezza nei rapporti con la Cina Biden non ha modificato la politica tariffaria inaugurata da Trump ma gli aumenti sui dazi promessi in campagna elettorale fanno presagire un inasprimento nei rapporti gia' tesi tra le due economie piu' grandi del mondo. Il fenomeno del reshoring e dell'onshoring potrebbe riprendere forza e affievolire la cooperazione internazionale, proprio nell'anno che celebra gli ottant'anni dall'istituzione del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, a quarantacinque anni dall'istituzione in Cina della prima Zona Economica Speciale.

I mercati, per loro natura agnostici, non tengono conto delle promesse sulla deportazione degli immigrati illegali, del linguaggio suprematista, delle offese alle e'lite liberal.

Sono altre le promesse che vengono prese al valore facciale: i nuovi tagli alle tasse, la deregolamentazione, lo sguardo benevolo alle fonti energetiche fossili e quello meno benevolo alle iniziative ambientali. Nelle valutazioni c'e' inoltre il contributo che con molta probabilita' verra' portato dal grande elettore Elon Musk.

Si e' cosi' compiutamente formato il 'Trump trade' sul quale si sono riversati gli investitori: salgono le borse, si rafforza il dollaro, il mondo delle criptovalute sciabola champagne.

L'incertezza si riflette nei movimenti del mercato obbligazionario dove gli investitori chiedono un premio piu' alto. Il deficit e il debito federali sono stati il convitato di pietra della campagna elettorale, i due candidati non ne hanno parlato e i tagli delle tasse promessi da Trump non sono certo di sollievo per i livelli record raggiunti.

Il rendimento del Treasury e' salito a quota 4,5%, la curva si e' irripidita, e' aumentato il break-even delle obbligazioni legate all'inflazione. E' aumentato il premio a termine, la versione obbligazionaria del premio al rischio, alimentato dall'incertezza, dai timori sulla liquidita' del mercato, dalle future emissioni 'monstre', dal cambiamento delle aspettative a breve termine della Federal Reserve.

Dopo il taglio di cinquanta punti base a settembre, e il probabile taglio nella riunione di oggi, non e' detto che il ciclo di allentamento prosegua in modo lineare; la Fed, gia' alle prese con un'economia in buone condizioni, si potrebbe trovare costretta a fare i conti con politiche fiscali potenzialmente inflazionistiche e, forse, con minacce alla sua indipendenza. Le probabilita' che ci sia un taglio di venticinque punti base nella riunione di dicembre sono scese a 68% dall'85% di pochi giorni fa.

Il debito a livelli record non e' un problema esclusivo degli Stati Uniti, affligge la Cina e i paesi europei, ma gli Stati Uniti godono ancora oggi dell''esorbitante privilegio' del dollaro, sono l'architrave del sistema finanziario globale e piu' di altri tenuti a un supplemento di responsabilita'.

L'amministrazione Biden lascia a Trump una situazione fiscale fragile e in peggioramento, i tagli alle tasse promessi da Trump non farebbero che amplificare questa tendenza. Dopo essere peggiorata poco a poco, la crisi potrebbe arrivare all'improvviso.

Il 'Trump trade' e' fragile, poche settimane fa ricordavamo come le notizie della politica il piu' delle volte abbiano effetti di breve termine; nel passato le elezioni presidenziali hanno registrato reazioni immediate ma non hanno mai avuto effetti significativi e duraturi sulle performance dei mercati azionari.

Come sempre, l'investitore deve esercitarsi a distinguere i rumori dai segnali e il segnale viene dalle grandezze fondamentali che descrivono le buone condizioni dell'economia americana. Ricordavamo sopra i tassi di crescita migliori tra le economie avanzate, la fiducia dei consumatori aumenta dal 2022, il mercato del lavoro resta tonico (il dato di ottobre e' stato distorto dagli uragani e dallo sciopero dei dipendenti della Boeing).

La reazione dei mercati di queste ore e' rumore, se coincide con le analisi di lungo termine, tanto meglio.

