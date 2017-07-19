Gam: tre ragioni a sostegno delle obbligazioni emergenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Vi sono tre buoni argomenti a sostegno delle obbligazioni emergenti. Il primo argomento e' il rendimento reale: in un contesto in cui l'inflazione comprime il rendimento reale dei Treasury, le obbligazioni emergenti offrono rendimenti sostanziali: le banche centrali di Brasile e Messico, ad esempio, hanno alzato i tassi in anticipo e mantengono buffer di tasso reale che proteggono dall'inflazione importata. Il secondo e' l'allocazione globale che, nel debito emergente, e' bassa rispetto alla media storica. Il mercato primario attivo nelle emissioni 'high yield' e in quelle 'investment grade' e' un indubbio segnale di buona salute. Un terzo buon motivo a favore di questa classe di attivo e' la graduale convergenza della qualita' creditizia tra emissioni nei mercati sviluppati e quelle dei paesi emergenti, con questi ultimi che beneficiano delle riforme e dei progressi fatti nel tempo, mentre le economie sviluppate mostrano un'erosione nei fondamentali fiscali.

Nel contesto attuale, la preferenza relativa si orienta verso il debito in valuta forte. Il debito in valuta locale rimane attraente per i rendimenti reali, ma e' piu' esposto alla doppia pressione cambio e tassi in un contesto in cui il dollaro ha ripreso vigore e il suo percorso nel medio termine resta incerto. Per quanto riguarda invece l'azionario emergente, partiamo da una verita' scomoda per chi e' ancorato all'eccezionalismo americano: i listini di questi paesi trattano a multipli significativamente piu' bassi rispetto agli Stati Uniti e, in molti casi, le valutazioni non rispecchiano il differenziale di crescita atteso.

Lo scenario geopolitico del commercio mondiale aggiunge un ulteriore elemento di valutazione: i dazi americani sono stati ridimensionati dalla Corte Suprema, si delinea un quadro favorevole a quei paesi che hanno una collocazione privilegiata nelle catene della fornitura globali. Messico, Vietnam, India, sono tra i paesi che piu' di altri beneficiano del fenomeno del 'reshoring': in un mondo che si sta dividendo (ancora!) in aree di influenza, il 'reshoring' e' un argomento di allocazione del capitale per il lungo termine.

La storia degli ultimi decenni dei mercati emergenti, fatta di crisi, ristrutturazioni, riforme e ripartenze, insegna che i migliori punti di ingresso si presentano quando il consenso guarda altrove. Dall'altra parte, la controindicazione e' che l'azionario emergente e' ad alto beta sulla direzionalita' del risk sentiment globale. In fasi segnate da alta volatilita', i mercati azionari emergenti possono muoversi in modo erratico oscillando in modo difficilmente pianificabile.

La lezione in questa fase di mercato e' che forse lo spaesamento avvertito dagli investitori non e' necessariamente un segnale di pericolo, potrebbe essere il sintomo di un cambiamento di prospettiva.

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(RADIOCOR) 14-06-26 13:48:13 (0257) 5 NNNN