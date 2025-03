GAM: stimiamo una crescita della spesa del lusso del 4% per il 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Cereda* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - A gennaio l'indice S&P Global Luxury Brand Net Total Return (EUR) ha guadagnato parecchio, principalmente grazie ai risultati molto positivi di Richemont nel 3 trimestre che hanno confermato l'accelerazione del settore e hanno portato a una rivalutazione delle tendenze sottostanti. L'indice ha registrato un rendimento del +7,4%, concentrato quasi esclusivamente nella seconda meta' del mese, anche grazie al miglioramento dei dati provenienti dagli Stati Uniti e alla performance leggermente piu' positiva in Cina.

Nonostante la volatilita' resti alta, cresce la consapevolezza che il flusso di notizie nel mondo del lusso si stia stabilizzando o stia persino invertendo la tendenza.

Restiamo convinti che la netta polarizzazione della performance continuera' a caratterizzare il settore ancora per un po' di tempo, a meno che in Cina non vengano introdotti incentivi piu' consistenti. L'accelerazione negli Stati Uniti non e' ancora generalizzata. Continuiamo a monitorare la volatilita' al fine di identificare opportunita' interessanti nei titoli che ci sembrano piu' convincenti.

Restiamo convinti che i consumi del lusso in Cina si stiano gradualmente stabilizzando a livelli piu' bassi, quest'anno ci aspettiamo un calo della spesa intorno all'1-2% solo nella Cina continentale. La stagione delle trimestrali relativa al 4 trimestre sembra confermare la previsione di un graduale miglioramento.

Lo scenario negli Stati Uniti e' in miglioramento da un po' e sia nel 4 trimestre che nel 1 trimestre rileviamo una crescita positiva tra il 5% e il 9%, per quanto il confronto sia con dati relativamente contenuti.

La nostra stima annuale per la crescita della spesa del lusso e' del +4% che, secondo noi, e' in linea con la prevista normalizzazione e dovrebbe riportarci a una crescita media tra il 2023 e il 2025 del +5/6%.

*Investment Manager Luxury Brands di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

