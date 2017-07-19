Gam: siamo entrati nell'Eta' del Caos - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - I prezzi del petrolio sono tesi ma si trovano nella condizione di 'backwardation', ovvero il prezzo a breve e' piu' alto rispetto a quello dei contratti futures con scadenze lunghe, un segnale di timori di shock dell'offerta e di scarsita' immediata.

Per lo Stretto di Hormuz non transitano solo petroliere e cargo, da li' passa anche una parte del prossimo futuro dei mercati azionari. Nevralgico per la fornitura energetica globale, i mercati si interrogano su quanto durera' la fase acuta della crisi mentre la normalizzazione resta lo scenario base.

Cio' nondimeno, la compiacenza e' essa stessa un'insidia, non vanno trascurati i pericoli di rischi di coda di possibili escalation.

Anche con la riapertura dello Stretto, la percezione del rischio rimarra' elevata, con conseguenze sulle coperture assicurative, piu' care o addirittura revocate, sulle rotte delle navi mercantili, a rischio di inversioni di rotta o deviazioni, sul traffico aereo e i flussi commerciali che potrebbero continuare a subire interruzioni. Fenomeni che contribuiranno ad aumentare i costi e i ritardi lungo i principali corridoi commerciali globali est-ovest.

Le preoccupazioni per l'inflazione hanno spinto in alto il rendimento del Treasury, il dollaro si e' rafforzato.

Prezzi del petrolio piu' elevati, e il loro inevitabile canale di trasmissione verso l'economia reale, complicano il lavoro delle banche centrali che potrebbero essere costrette a mantenere condizioni finanziarie restrittive, con la traiettoria della disinflazione piu' incerta e irregolare.

In questi stessi giorni il governo cinese ha rivisto al ribasso le aspettative di crescita, portandole al 4,5%-5,0%.

Il rallentamento nelle forniture di petrolio iraniano, per quanto non decisive per il fabbisogno energetico del Paese (la Cina dispone di scorte consistenti) contribuisce comunque ad aumentare il costo dell'approvvigionamento energetico.

Per le scelte allocative di portafoglio, uno scenario cosi' imprevedibile suggerisce prudenza selettiva, non disimpegno.

Diversificazione ampia, anche sulle materie prime, lo raccomandiamo da tempo, non una riduzione indiscriminata del rischio. La storia recente dei mercati mostra che gli shock geopolitici vengono spesso assorbiti con relativa rapidita'; diventano eventi di rottura strutturale soltanto quando la distruzione dell'offerta e' persistente.

Il costo in vite umane resta sempre incommensurabile rispetto a qualsiasi conseguenza sui mercati finanziari. Nella sua tragicita', questo e' un evento ad alto impatto ma non e' ancora un evento sistemico.

Le variabili decisive restano il tempo e il prezzo del petrolio. In un'epoca dominata dal rumore geopolitico, gli investitori ricordino una regola semplice: osservare i segnali, i meccanismi della trasmissione economica, non inseguire i rumori degli headline.

Anche nell'eta' del caos, i mercati continuano a premiare chi resta paziente e capace di distinguere tra rischio reale e paura momentanea.

* Market Specialist di Gam "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 14-03-26 15:25:41 (0343) 5 NNNN