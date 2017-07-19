GAM: scoprire valore oltre i trend dominanti, nei mercati europei nel 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Tom O'Hara* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Il mercato azionario tende a focalizzarsi su un tema o una narrativa particolare. La tendenza degli investitori ad affollarsi e a fare estrapolazioni eccessive puo' portare le valutazioni a livelli insostenibilmente alti. Dal 'momento ChatGPT' alla fine del 2022, l'intelligenza artificiale e' il tema del momento. Non stiamo 'dichiarando la fine' di questo trend e abbiamo molte societa' in portafoglio esposte a questo settore che, tuttavia, sta diventando sempre piu' rumoroso, stiamo iniziando ad avere qualche dubbio su quanto l'intelligenza artificiale possa essere rivoluzionaria in un arco di tempo tale da sostenere l'interesse degli investitori a breve termine. La lezione della bolla 'dotcom' e' stata che gli investitori azionari avevano ragione a supporre che Internet avrebbe cambiato il mondo, ma avevano sopravvalutato la rapidita' con cui cio' sarebbe avvenuto.

Cerchiamo una maggiore varieta' nella nostra esposizione tematica e ci sentiamo molto piu' a nostro agio nel gestire un portafoglio con un'esposizione equilibrata a temi di nicchia (meno affollati) piuttosto che a temi piu' ampi.

Una visione diversificata dell'esposizione europea Uno dei vantaggi e degli svantaggi dell'investire in Europa e' che essa comprende oltre 40 paesi diversi. Riteniamo che investire in Europa richieda selettivita', data l'ampia gamma di risultati di crescita, stabilita' governativa e posizioni fiscali in tutto il continente. Nel 2025, la narrativa positiva dominante in Europa e' stata il cambio di governo in Germania e l'entusiasmo per l'allentamento della sua rigida politica fiscale, la spesa per la difesa e nelle infrastrutture. Siamo entusiasti del potenziale della Germania di guidare la ripartenza e prevediamo un'accelerazione della crescita nella seconda meta' del 2026.

Dall'altra parte, il sentiment in Francia e' estremamente negativo, trainato dalla paralisi parlamentare, dalla presidenza ormai al tramonto di Emmanuel Macron e da una chiara tendenza all'estremismo. Riteniamo pero' che in Europa esistano altre narrazioni positive che non ricevono sufficiente attenzione. La Grecia sta prosperando dopo una lunga ripresa dalla crisi dell'eurozona, con un governo stabile e favorevole alle imprese, forti investimenti nelle infrastrutture e un sistema bancario rivitalizzato che sta trainando una crescita interessante del PIL.

La Spagna, nonostante abbia un governo impopolare, nel 2024 ha registrato una crescita del PIL superiore a quella degli Stati Uniti, trainata dal turismo e dai forti consumi privati. L'Irlanda rimane una porta d'accesso per le aziende statunitensi in Europa, generando significativi surplus di bilancio e capacita' di investimento. Siamo sempre piu' entusiasti delle prospettive dell'Europa orientale nel caso di un auspicato accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Il tanto atteso ciclo di investimenti nel settore minerario e' arrivato Il forte aumento dei prezzi dell'oro e del rame nel 2025 cambiera' 'l'approccio culturale' del settore minerario, da tempo radicato nella 'disciplina del capitale', verso una mentalita' orientata alla crescita nei prossimi anni.

L'abbigliamento sportivo si distingue tra le categorie di consumo Prevediamo una forte opportunita' di crescita nel settore dell'abbigliamento sportivo nel medio termine. Si tratta di un sottosettore in cui la crescita tende ad essere fortemente trainata dal ciclo dell'innovazione. Nike ha attraversato alcuni anni difficili, con i marchi chiave (Jordan, Air Force 1, Dunk) in una fase matura del loro sviluppo, ma la crescita sta ricominciando a emergere.

Affordable healthcare Nel 2025, l'amministrazione Trump si e' concentrata fortemente sulla riduzione dei costi dei farmaci negli Stati Uniti, mentre in Europa i governi cercano di ottimizzare i costi sanitari a fronte di deficit di bilancio crescenti.

Oggi, il 90% del volume dei farmaci e' costituito da farmaci generici e biosimilari, ma a solo il 10% del costo, fornendo un valore significativo per il sistema sanitario. Nel prossimo decennio, piu' di 300 miliardi di dollari di farmaci biosimilari perderanno il brevetto, determinando un'importante ondata di lancio di farmaci biosimilari.

*Investment Director European Equities di GAM.

Red-

(RADIOCOR) 23-11-25 16:57:42 (0394) 5 NNNN