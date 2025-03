GAM: quali innovazioni ha in serbo il nascente settore dell'AI? - PAROLA AL MERCATO

di Wendy Chen* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - All'inizio degli anni 2000, produttori come Intel e AMD hanno cavalcato l'onda della domanda di microchip per uso generale sempre piu' potenti, spinti dalla crescita del mercato dei PC e dalla rapida ascesa di Internet. Piu' recentemente, Nvidia e' salita alla ribalta con le GPU (unita' di elaborazione grafica) che si sono trasformate da applicazioni di gioco a visualizzazione professionale, data center e applicazioni di intelligenza artificiale/apprendimento automatico. Tuttavia, nonostante la crescente domanda di chip generici, i cosiddetti merchant chip, stiamo assistendo a un'impennata ancora maggiore della domanda di chip personalizzati, su misura per le esigenze specifiche delle applicazioni dei clienti, con vantaggi in termini di costi e prestazioni.

Con la crescita della domanda di chip personalizzati che supera quella dei loro equivalenti per uso generico, riteniamo che aziende come Broadcom, il piu' grande progettista di chip personalizzati al mondo, che gia' fornisce clienti come Google e ByteDance e che presto aggiungera' Apple e OpenAI alla sua lista di clienti, siano ben posizionate per trarre vantaggio da questo mercato. Il management di Broadcom ha previsto un'importante opportunita' di guadagno nell'IA, vedendo un mercato indirizzabile (SAM) fino a 90 miliardi di dollari da soli tre clienti - Google, Meta e ByteDance - entro il 20271.

Innovazioni dei transistor Ogni decennio circa ha assistito a un cambiamento radicale nell'architettura dei transistor (i dispositivi che controllano il flusso di elettroni) sui microchip. L'ultima fase, il passaggio alle architetture Nanosheet (design che migliorano le prestazioni elettriche e l'efficienza di un transistor), sta ora guadagnando slancio, con la modifica della forma delle strutture dei transistor che crea enormi opportunita' per i fornitori di apparecchiature semiconduttori e le aziende che sviluppano il software avanzato che consente i nuovi design dei chip. Anche se riteniamo che queste opportunita' di architettura dei chip si presenterebbero indipendentemente dalla rivoluzione dell'IA, il miglioramento delle prestazioni hardware e' un fattore abilitante di un'IA piu' potente, quindi vediamo un potenziale doppio vantaggio di questi progressi, poiche' decine, se non centinaia, di miliardi di dollari vengono investiti in apparecchiature di produzione di nuova generazione e nelle applicazioni software/di progettazione che le guidano.

Man mano che i chip diventano piu' piccoli e piu' complessi cresce la necessita' di tecniche di packaging avanzate, che consentano di impilare un numero sempre maggiore di chip di dimensioni inferiori a tre nanometri in un unico pacchetto. A nostro avviso, cio' rappresenta un'enorme opportunita' di mercato per i fornitori di apparecchiature come BE Semiconductor Industries, specializzati in queste tecnologie.

Casi d'uso dell'IA consolidati e nuovi La generazione di testi con l'IA ha fatto un grande progresso nel 2022 con il lancio di ChatGPT. Da allora, concorrenti come Gemini di Google DeepMind si sono uniti alla lotta con servizi di conoscenza e scrittura creativa. CoPilot e GitHub di Microsoft offrono generatori di codice software e servizi di supporto al marketing, mentre Midjourney e Adobe sono tra coloro che offrono servizi di generazione di immagini e video a clienti come artisti e operatori di marketing. Questi servizi sono gia' in fase di commercializzazione, sia a pagamento per immagine che in abbonamento, e le capacita' in rapida evoluzione, soprattutto nella generazione di video, stanno creando disagi e opportunita' di investimento in tutto il settore dei media. Gli assistenti personalizzati basati sull'intelligenza artificiale sono gia' una realta', come dimostra l'assistente personale interattivo di Agentic AI, che agisce in base a istruzioni verbali.

