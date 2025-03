GAM: quali innovazioni ha in serbo il nascente settore dell'AI? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - L'IA potrebbe rivoluzionare le applicazioni sanitarie e agricole Aziende come AlphaFold di Google hanno sviluppato una tecnologia di IA in grado di generare proteine con il potenziale di combattere malattie specifiche nelle raccolte.

Piu' a lungo termine, l'uso emergente di questa tecnologia potrebbe portare alla creazione di proteine per combattere malattie come il cancro e disturbi neurodegenerativi come l'Alzheimer, riducendo la sofferenza e creando al contempo straordinarie opportunita' di investimento nel settore sanitario.

Oltre ai vantaggi puramente hardware: il potenziale dirompente di DeepSeek e di altri Chiunque abbia fatto congetture superficiali sull'evoluzione dell'IA basata esclusivamente su una potenza di elaborazione sempre maggiore, ha avuto un brusco risveglio alla fine di gennaio. Il modello di IA di DeepSeek, apparentemente sviluppato a un costo molto inferiore rispetto ad altri modelli di punta da un giovane team di prodigi della tecnologia e neolaureati delle piu' prestigiose universita' cinesi, ha sollevato interrogativi sulla necessita' di elevati investimenti in conto capitale (capex) per l'IA, soprattutto perche' il modello sembrava fornire risultati simili a quelli dei concorrenti affermati. DeepSeek ha dichiarato di aver speso solo 5,5 milioni di dollari, una cifra irrisoria in termini relativi, per addestrare il proprio modello su chip H800, molto meno potenti delle piu' recenti e potenti GPU H100 preferite da OpenAI e da altri, una necessita' che ironicamente e' in parte il risultato delle sanzioni statunitensi all'esportazione di tecnologia previste dal CHIPS and Science Act del 2022. E per aggiungere benzina sul fuoco, l'azienda cinese ha affermato di utilizzare solo poche migliaia di questi chip H800 per far funzionare il suo modello tra i suoi 20 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU), una frazione dei costi di gestione dei suoi piu' illustri omologhi statunitensi.

L'emergere di DeepSeek ha causato una scossa valutativa ad alcuni dei beniamini dell'IA, come Nvidia, riflettendo il potenziale dirompente e la sensibilita' del mercato agli sviluppi inaspettati dell'IA. Sebbene le flessioni dei prezzi delle azioni di nomi piu' familiari legati all'IA siano state presto in gran parte invertite da forti aggiornamenti commerciali, in particolare da nomi di semiconduttori come ASML, nonche' dalle preoccupazioni sulle pratiche di sicurezza dei dati di DeepSeek, l'intero episodio ha ricordato agli investitori quanto rapidamente le percezioni possano cambiare nel nascente settore dell'IA.

Implicazioni strategiche nel mondo in rapida evoluzione dell'IA Il panorama degli investimenti nell'IA si sta evolvendo a un ritmo vertiginoso, molto piu' velocemente di quanto anche gli investitori tecnologici durante il boom delle dot.com all'inizio degli anni 2000 avrebbero potuto immaginare.

Mentre nomi affermati nel settore dell'hardware come Nvidia rimarranno al centro del tema, per molti investitori l'esposizione all'IA si e' concentrata su nomi di infrastrutture basate sull'energia. Ad esempio, solo una settimana prima che i riflettori si accendessero su DeepSeek, il governo degli Stati Uniti ha annunciato il piano di investimenti 'Stargate' che vedra' 500 miliardi di dollari spesi in investimenti in IA in un periodo di quattro anni.

Inoltre, appena una settimana dopo che DeepSeek ha attirato l'attenzione di un pubblico globale, i quattro principali hyperscaler di IA, ovvero Google, Meta, Amazon e Microsoft, hanno collettivamente guidato il loro capex 2025 a 320 miliardi di dollari, un notevole aumento del 44% su base annua che ha battuto le aspettative di Wall Street del 20%.3 Questi sviluppi hanno confermato la nostra opinione che il tema del capex abbia ancora un po' di strada da fare, tenendo conto delle osservazioni dell'economista britannico del XIX secolo William Jevons, il quale scopri' che, poiche' i miglioramenti tecnologici aumentano l'efficienza dell'utilizzo delle risorse, il consumo complessivo puo' ancora aumentare, poiche', contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il calo dei costi di una risorsa puo' portare a un aumento della domanda complessiva della tecnologia man mano che la diffusione aumenta. Mentre la risorsa in questione per Jevons era il carbone durante la rivoluzione industriale dal 1760 al 1840, il principio e' applicabile anche alla potenza di calcolo nell'attuale rivoluzione dell'Industria 4.0 dell'IA.

Il settore delle applicazioni di IA e' solo all'inizio A nostro avviso, il minor costo della formazione dei modelli di IA, come dimostrato da DeepSeek, dovrebbe portare a un maggiore utilizzo e a una maggiore spesa per le tecnologie di IA, sia dal punto di vista hardware che software. Come ha recentemente osservato Satya Nadella, CEO di Microsoft, affinche' l'IA possa esprimere il suo vero potenziale, la funzionalita' deve essere resa piu' accessibile, facendo eco a Jevons nel paragonare l'IA al motore a vapore durante la rivoluzione industriale, nel senso che rendere l'IA piu' accessibile ne aumentera' l'adozione e, di conseguenza, la produttivita' e la crescita economica.

A nostro avviso, la crescente adozione di modelli open source, simili al sistema operativo Android che ha favorito lo sviluppo dell'ecosistema delle app su dispositivi mobili non Apple, accelerera' lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale democratizzate, diffondendo le opportunita' di investimento al mondo tecnologico piu' ampio, mentre un intero ecosistema di intelligenza artificiale si sviluppa rapidamente, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione degli utenti su una scala che molti investitori stanno solo ora iniziando a immaginare.

*Senior Investment Analyst del team Disruptive Growth & Technology di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

