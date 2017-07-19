Gam: ok il prezzo e' sbagliato, la Grande Corsa al Capex AI - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - La domanda di carta e' stata cosi' forte che gli spread sono rimasti sostanzialmente stabili: il fascino delle mirabili sorti e progressive dell'AI contagia anche il credito ma il premio per il rischio pagato agli investitori e' inferiore a quello che gli indicatori di rischio suggerirebbero. Le obbligazioni globali high yield, per circa due terzi in emittenti statunitensi, presentano uno spread di soli 270 punti base rispetto ai titoli governativi.

I mercati entrano in una nuova fase: gli investimenti e le promesse di ricavi non basteranno, con il denaro piu' caro conteranno di piu' la diversificazione, la selezione delle aziende e delle emissioni, la qualita' dei bilanci. Nessuno puo' sapere se e quando ci sara' un crollo dell'AI, magari siamo all'inizio di una trasformazione che, fra qualche anno, fara' apparire ragionevoli queste valutazioni.

Ma non lo sappiamo. Sappiamo pero' che potremmo sbagliarci, sappiamo che quando la piscina si svuota, come ammonisce il buon Buffett, si vede chi nuota senza costume: quando cala l'entusiasmo, tornano ad avere rilevanza i fondamentali ovvero la qualita' delle aziende, la robustezza dei bilanci, la disciplina finanziaria.

Un buon portafoglio d'investimento non si costruisce sul presupposto di anticipare le inversioni dei mercati o di individuare in anticipo i temi vincenti ma, al contrario, sulla capacita' di resistere agli errori di previsione. Il portafoglio 'anti-vulnerabile' non scommette, evita che previsioni sbagliate si trasformino in errori irreversibili.

I prezzi dell'energia e le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte delle maggiori banche centrali suggeriscono di limitare l'esposizione alla parte lunga delle strutture dei rendimenti, per quanto questi livelli possano essere attraenti, e favorire scadenze brevi sulle quali l'aumento dei tassi avrebbe un impatto limitato.

Le scadenze lunghe dei titoli governativi hanno anche perso, in buona misura, il loro ruolo tradizionale di strumento decorrelato alle azioni. La tradizionale relazione inversa e' diventata meno affidabile, l'efficacia delle obbligazioni a lunga durata e' diminuita e anche le obbligazioni corporate non aiutano: in passato, una parte significativa del rendimento proveniva dagli spread di credito, cioe' dal premio riconosciuto agli investitori per assumersi il rischio dell'emittente. Oggi, invece, la maggior parte del rendimento dipende dall'andamento dei tassi governativi.

La protezione del portafoglio va costruita su piu' livelli diversificando le fonti di rischio. Oltre ai mercati emergenti, altre forme di diversificazione sono offerte dalle obbligazioni catastrofali e dalle cartolarizzazioni ipotecarie statunitensi (Mbs). Le prime generano rendimenti legati a eventi naturali e non all'andamento dell'economia o dei mercati finanziari; le seconde consentono di accedere a un premio per il rischio collegato al mercato immobiliare residenziale americano. Classi di attivo che aggiungono al portafoglio fonti di rendimento poco correlate alle tradizionali azioni e obbligazioni, rafforzandone la resilienza.

Mentre tutti cercano certezze impossibili da ottenere, la vera forza dell'investitore resta la sua capacita' di dire 'potrei sbagliarmi', il dubbio che rifugge le convinzioni granitiche protegge dalle decisioni impulsive e aiuta ad evitare errori costosi.

* Market Specialist di Gam "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 11-10-26 13:53:58 (0262) 5 NNNN