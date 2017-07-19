Gam: mercati, bisogna saper scegliere in tempo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Ultimo consiglio: stare alla larga dalle previsioni.

Un'ultima sorpresa agostana e' stata nel mercato del lavoro negli Stati Uniti: i 162.000 nuovi posti di lavoro creati hanno ampiamente superato le attese aumentando la pressione sulla Federal Reserve. Diventa difficile prevedere cosa fara' la Fed a meta' settembre. La sua funzione di reazione appare oggi piu' frammentata e imprevedibile, per almeno tre ragioni: 1.perdita di coesione tra i membri del comitato che governa i tassi: i membri si dividono tra gli ortodossi la cui funzione di reazione e' guidata dai dati, pensano che le politiche tariffarie creino spinte inflazionistiche e che quindi i tassi vadano mantenuti alti, i membri nominati da Trump (come Stephen Miran), mostrano invece una funzione di reazione strutturalmente orientata al ribasso, sono piu' sensibili alle richieste della Casa Bianca; 2.rischio politico e prezzo dell'indipendenza: e' la nuova variabile nella funzione di reazione, le pressioni del presidente si fanno minacciose, i membri del Comitato dovranno tenerne conto al pari dei dati economici, valutare se una decisione "ortodossa" possa esser causa di una crisi istituzionale o di ritorsioni economiche da parte dell'esecutivo; 3.distorsione dei canali di trasmissione: i mercati finanziari sanno che Trump spinge per avere tassi bassi. Per quanto i membri del FOMC tentino di ignorare le 'esortazioni' presidenziali, queste modificano le aspettative dei mercati, la Fed si trova quindi a dover reagire ai dati economici e alle distorsioni di mercato causate dalla retorica politica.

La funzione di reazione della piu' importante banca centrale del mondo sembra dunque instabile e politicizzata: ogni membro del FOMC pesera' il trade-off tra rigore monetario e pressioni politiche in modo differente, aumentando radicalmente l'incertezza.

'Bisogna saper scegliere in tempo' canta Francesco Guccini che se ne e' andato in agosto: una riflessione esistenziale che e' anche una utile regola finanziaria. Parole che raccontano una verita' semplice quanto universale: il tempo non aspetta, le decisioni rinviate finiscono spesso per essere decisioni prese dagli eventi ('... non arrivarci per contrarieta'' prosegue infatti il testo della canzone).

Nell'attuale contesto dei mercati, diminuire l'esposizione al mercato americano e al settore tecnologico a favore dei mercati europei ed emergenti non significa negare la forza della 'Costante di Siegel', che sostiene la superiorita' dell'investimento azionario nel lungo periodo. Tuttavia, alla luce delle attuali valutazioni, le aspettative di rendimento futuro vanno necessariamente ridimensionate, la diversificazione deve estendersi a classi di attivo decorrelate, capaci di offrire fonti alternative di rendimento e una maggiore resilienza del portafoglio.

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(RADIOCOR) 12-09-26 10:54:39 (0176) 5 NNNN