GAM: La risalita dei rendimenti reali sara' fondamentale - PAROLA AL MERCATO

di Adrian Owens* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Uno degli eventi piu' rilevanti dell'ultimo periodo e' stata la risalita dei rendimenti obbligazionari, in particolare dei rendimenti reali. Oggi i rendimenti reali sono saliti fino al 2,5% circa, a seconda del mercato. Cio' si riflette sulle asset class in generale, e crediamo che continuera' a produrre qualche effetto. Certamente l'inflazione e' un fattore molto importante, ma in questo momento e' maggiormente in linea con le aspettative.

In generale ci aspetta un periodo difficile per quanto concerne il rendimento del capitale, soprattutto per via della risalita dei rendimenti reali a cui stiamo assistendo.

Crediamo che sia estremamente importante, da un punto di vista della gestione del rischio, il modo in cui vengono strutturate le operazioni. Nonostante le problematiche che caratterizzano i mercati, non solo la risalita dei rendimenti, ma anche i rischi geopolitici, la volatilita' e' rimasta abbastanza contenuta. Come investitori dobbiamo tenere ben presenti i rischi di un potenziale aumento della volatilita' nei prossimi mesi. E naturalmente dobbiamo ricordarci che la stretta quantitativa prosegue. Nessuno di questi fattori e' particolarmente positivo per i mercati in generale, ne' per le asset class tradizionali.

Nei prossimi mesi crediamo che la risalita dei rendimenti reali sara' fondamentale per le decisioni degli investitori.

Perche' le banche centrali stanno intervenendo ancora, e la funzione di reazione di diversi istituti e' abbastanza diversa. Cio' apre delle opportunita'. Se pensiamo a un paio di anni fa, gli occhi erano puntati sull'inflazione e cio' determinava l'andamento dei prezzi. L'anno scorso l'attenzione si e' spostata sulla stretta monetaria.

Quest'anno lo scenario e' piu' eterogeneo. In generale, se vogliamo identificare un tema rilevante, i tassi saliranno e resteranno piu' alti piu' a lungo di quanto molti si aspettavano. Dunque, i mercati ora scontano tassi terminali molto piu' elevati. La situazione probabilmente non cambiera' molto nel resto dell'anno. Comunque, lo scenario e' piu' eterogeneo, nel senso che la stretta piuttosto consistente sta cominciando a produrre i suoi frutti e iniziamo ad avvertirli. Intravediamo uno scenario in cui bisogna essere un po' piu' tattici, in cui gli investitori si concentrano sull'inflazione persistente ma poi vedono che la politica monetaria sta funzionando, gli indicatori di tendenza mostrano segnali di rallentamento, e forse le previsioni sui tassi si fanno un po' piu' ottimiste. Crediamo che sara' necessario agire in modo tattico.

*Investment Director Global Macro e Currency Fixed Income di GAM Investments

