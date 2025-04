Gam: la diversificazione nell'era Trump - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Gli investitori devono considerare alternative efficaci, che esistono. C'e' stato un grande interesse per i contratti cosiddetti opzioni 'zero-day' (opzioni che scadono lo stesso giorno in cui vengono negoziate) legati all'S&P 500, insieme a strumenti di copertura basati sulla volatilita' (strumenti come contratti future e opzioni specificamente mirati ad aiutare gli investitori a gestire e mitigare i rischi associati ai cambiamenti nella volatilita' del mercato). Tuttavia, questi non sono sempre pratici da implementare e possono comportare costi significativi se utilizzati nel tempo in un portafoglio multi-asset. Invece, si possono utilizzare altri diversificatori piu' facili da implementare. Una fonte di diversificazione semplice ed efficace e' sotto gli occhi di tutti. Oggi il buono del Treasury Usa a tre mesi, un titolo di debito a breve termine del governo Usa che scade tra tre mesi, offre un rendimento annualizzato di oltre il 4,2% praticamente senza alcun rischio di tasso di interesse o di insolvenza (questi titoli sono ampiamente considerati i piu' sicuri esistenti, dato che sono garantiti dalla fiducia e dal credito del governo Usa).

Allo stesso modo, le cosiddette obbligazioni societarie di alta qualita' a scadenza ultra breve (generalmente inferiore a 12 mesi) misurate dall'indice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort offrono un rendimento di quasi il 4,6% con una probabilita' estremamente bassa di insolvenza della societa' sottostante. Gli investitori preoccupati che questi rendimenti non possano durare possono trarre conforto dalla stessa incertezza che sta minando i titoli di Stato a piu' lunga scadenza, ad esempio l'inflazione. Con l'inflazione ostinatamente alta come e' stato descritto, il tasso di interesse statunitense che guida i rendimenti delle obbligazioni a breve termine potrebbe rimanere piu' alto piu' a lungo del previsto. Ma anche se cio' non dovesse rivelarsi vero, ci sono altre strade efficaci da seguire. Strategie di investimento alternative, tra cui investimenti macro e FX, o anche semplicemente il monitoraggio dei rendimenti offerti dall'universo degli hedge fund in generale, possono potenzialmente fornire diversificazione nei momenti cruciali.

E poi, naturalmente, ci sono le materie prime fisiche. L'oro, ad esempio, e' stato a lungo una copertura contro l'inflazione e l'incertezza, ma si e' dimostrato sempre piu' efficace durante le grandi crisi del 2008.

La seconda era Trump rappresenta una combinazione vertiginosa di grandi promesse ma anche di grande incertezza. Cercare di formulare un quadro organizzativo intorno a tutte le dichiarazioni politiche e' quasi inutile, ma c'e' molto che gli investitori possono fare per preparare meglio i loro portafogli. All'interno delle azioni, lo spostamento delle asset allocation a livello regionale e di stile e' certamente valido, ma una vera diversificazione nel contesto multi-asset richiede un uso ottimale delle asset class al di la' delle azioni, poiche' pochi mercati azionari usciranno indenni da una futura correzione dei titoli statunitensi. Le obbligazioni a piu' breve scadenza presentano dei vantaggi.

Si possono ottenere rendimenti reali (corretti per l'inflazione) interessanti e costanti senza l'incertezza direzionale che le obbligazioni a piu' lunga scadenza inevitabilmente comportano. Gli investitori possono quindi essere certi che la diversificazione oggi e' realizzabile tanto quanto lo era durante l'eta' dell'oro dei portafogli 60:40. Cio' e' particolarmente rassicurante perche' sta rapidamente diventando chiaro che l'incertezza e la volatilita' non sono un errore, ma una precisa caratteristica politica della nuova amministrazione statunitense.

* Chief Multi-Asset Investment Strategist di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

