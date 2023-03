GAM: la dicotomia tra narrazione e realismo - PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar -L'indecifrabilita' dello scenario e' sempre causa di nervosismo, le parole d'ordine si avvicendano e si contraddicono, il soft landing diventa hard landing, la recessione e' imminente, no, forse la si puo' evitare, scompare, poi riappare, pero' sara' piu' avanti nel tempo; l'inflazione scende, no non scende, perlomeno non scende abbastanza in fretta.

Nell'Eurozona l'inflazione rallenta lentamente, il valore di febbraio, su base annua, e' stato 8,5%, era 8,6% il mese precedente. La sorpresa e' stata pero' l'inflazione di base, quella al netto dei beni energetici e alimentari, che ha accelerato a 5,6% contraddicendo le attese di 5,3%.

Inquieta anche la persistente inversione della curva dei rendimenti negli Stati Uniti. Dagli anni Settanta ad oggi l'inversione tra le scadenze di due e dieci anni si e' rivelata fino ad oggi affidabile come araldo di recessione ma di scarsa utilita' per quanto riguarda il suo manifestarsi.

Il tempo che trascorre tra l'inversione e la recessione e' sempre diverso, si va dai quattro mesi ai due anni; l'inversione della curva non e' di nessuna utilita' neppure riguardo all'intensita' della recessione.

Poi ci sono i consumatori americani, anche loro sembrano voltare le spalle alla narrazione prevalente. Febbraio e' stato il secondo mese consecutivo in cui l'indice che ne misura la fiducia e' sceso a 102,9, era a 106 in gennaio e le previsioni raccolte in un sondaggio di Bloomberg indicavano addirittura un aumento a 108,5.

Un'altra questione che inquieta e' il dubbio se valga la pena 'combattere la Fed'. Il protagonismo delle banche centrali ha dato un senso piu' complesso all'esortazione che non si riferisce piu' al solo movimento dei tassi ma al rischio di scommettere contro chi ha a disposizione uffici studi con fior di economisti e, soprattutto, una riserva di denaro pressoche' infinita, non in cassaforte ma nelle stampatrici! Eppure, nell'ultimo periodo la scommessa contro la Fed ha pagato premi generosi, i tassi salgono da mesi e da mesi i mercati crescono. Powell mette in guardia sulla durezza della lotta all'inflazione e i mercati non se ne danno per inteso.

Mettersi di traverso alla Fed sta tornando rischioso, i prezzi dei Fed Funds prezzano il livello del 4% a fine 2024, ma appena poche settimane fa i prezzi incorporavano l'ipotesi di tagli ai tassi gia' alla fine di quest'anno e proiettavano i tassi a 2,75%, la previsione era quella di un atterraggio morbidissimo dell'economia.

Gli ultimi dati di inflazione rendono piu' complicato il lavoro delle banche centrali, il tasso terminale della Federal Reserve e' salito a 5,4%, a Francoforte c'e' spazio per altri 150 punti base nei prossimi mesi, l'obiettivo e' il livello 3,5%.

Anche in Europa l'inflazione si fa 'appiccicosa', resistente, i prezzi dell'energia pesano meno ma non diminuiscono i costi dei servizi. Christine Lagarde e' stata chiara, 'l'inflazione e' un mostro che dobbiamo colpire sulla testa', e' molto probabile che da qui a due settimane la Banca Centrale Europea aumentera' i tassi di 50 punti base.

A meta' mese conosceremo l'inflazione di febbraio negli Stati Uniti, i verbali dell'ultima riunione del Comitato della Fed che governa i tassi confermano la volonta' dei suoi membri a proseguire con determinazione l'obiettivo di riportare l'inflazione verso il 2%, sia pure riconoscendo la possibilita' di mitigare l'intensita' degli interventi. Il 2022 e' stato l'anno del 'higher', dei tassi piu' alti, il 2023 sara' l'anno del 'longer', le politiche severe dureranno piu' di quanto si immaginava.

Realisticamente, meglio non seguire le narrazioni ma, semmai, rivalutare le aspettative di medio termine sul costo del capitale, prepararsi a una politica monetaria rigorosa ancora per un po' di tempo e a tassi di equilibrio piu' alti. Il realismo suggerisce cautela ma non rassegnazione.

