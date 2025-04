Gam: incertezza e volatilita' sui mercati dopo i dazi di Trump - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Le prossime settimane saranno ancora sotto il segno dell'incertezza radicale, della volatilita', non si possono escludere neppure ripensamenti o aggiustamenti da parte della Casa Bianca.

Non e' difficile trovare il momento giusto per vendere. Il difficile e' trovare il momento giusto per comprare. Nella brutale correzione di queste ultime sedute c'e' la risposta ai dazi e c'e' la componente tecnica di vendita di asset in utile (anche l'oro dunque) per finanziare le richieste di margini e i disinvestimenti dai fondi reali e previsti. Sono state create sacche di valore di cui gli investitori dai nervi saldi potrebbero approfittare; il deleveraging e' pero' ancora in corso, 'quando' rientrare resta una decisione difficile, soprattutto con i vari paesi che in risposta ai dazi americani sembrano avere un orientamento ritorsivo e non di acquietamento nella de-escalation.

Nel breve periodo i mercati resteranno volatili, la spinta dei dazi applicati in modo indiscriminato e arbitrario potrebbe favorire la cooperazione tra i paesi e aree economiche, la stessa amministrazione americana potrebbe rivedere alcune misure, correggerne altre.

L'economia degli Stati Uniti e' la piu' flessibile al mondo e le aziende americane hanno sempre dimostrato adattabilita': ci vorra' tempo ma il tempo e' quello che non manca all'investitore accorto.

*Market Specialist di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

