GAM: il ruolo delle azioni europee per ridurre la concentrazione del portafoglio - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - La diversificazione offerta dall'Europa dipende anche da dove vengono generati gli utili Oggi piu' che mai le societa' europee beneficiano della crescita economica globale. Infatti, le societa' quotate in Europa generano oggi circa il 60%6 degli utili al di fuori dell'Europa, e negli ultimi 15 anni in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Asia (Giappone escluso).

Le aziende europee oggi dipendono meno dall'andamento delle economie locali e hanno un'esposizione veramente globale per quanto concerne gli utili. Basti pensare alla ragione per cui l'indice tedesco DAX si trova ai massimi storici in una fase in cui l'economia del Paese non sta certo riportando buoni risultati. La ragione e' semplice, per una societa' come SAP il mercato tedesco non ha un peso rilevante. Cio' che conta veramente e' l'andamento delle attivita' globali di SAP nel settore software. Dato che le attivita' all'estero di molte societa' con sede in Germania stanno producendo utili interessanti, l'indice DAX riporta buone performance.

Uno dei vantaggi della presenza sempre piu' globale dei titoli europei e' che molte societa' europee in cui investiamo beneficiano di iniziative come la legge per la riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti. Per esempio, le aziende europee che vendono compressori nel mercato americano stanno registrando un aumento delle vendite nel campo delle applicazioni per la cattura di carbonio e la generazione di idrogeno. Investendo nelle societa' europee che, secondo noi, hanno una posizione vincente su scala globale, gli investitori possono beneficare dell'incremento dell'utile nei mercati internazionali. Per molte aziende europee leader, gli Stati Uniti sono un mercato particolarmente importante.

Crediamo che le azioni europee possano essere interessanti per gli investitori grazie alla minore concentrazione a livello dei titoli, alla maggiore diversificazione settoriale, alla generazione degli utili sempre piu' su scala globale e alle valutazioni interessanti.

*Investment Director, Azionario Europa di GAM

