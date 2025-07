GAM: il lusso si conferma un luogo accogliente per capitali pazienti - PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Al giro di boa della meta' dell'anno, gli indici S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno toccato nuovi record, l'ultimo rapporto sull'occupazione, migliore del previsto, corrobora l'idea che l'economia americana stia tenendo botta a uno scenario avverso. Il rapporto sul lavoro ha mosso naturalmente i rendimenti dei Treasury, in rialzo sulla riduzione delle aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve: i mercati escludono un intervento sui tassi nella riunione di fine mese, l'appuntamento e' per il meeting di settembre.

Se guardiamo ai portafogli, volano le borse, vola l'oro, antico bene rifugio, volano i prezzi delle fragole confezionate come gioielli.

A Los Angeles una singola frangola viene venduta a circa 19 dollari. Distribuita dalla catena di supermercati di alta fascia Erewhon, la fragola e' prodotta da un'azienda agricola giapponese specializzata in frutta pregiata, ha una perfetta forma a cuore ed e' venduta in una confezione singola, sotto una campana di plastica che la fa assomigliare a un gioiello (ma non dura per sempre).

Crolla invece il dollaro che da inizio anno e' sceso di oltre il 10% contro le principali valute, per il biglietto verde e' il peggior momento dalla fine del sistema di Bretton Woods nel 1971. La debolezza del dollaro e' una minaccia alle performance dei molti portafogli con sovrappeso di azioni e titoli del Tesoro americani.

La diversificazione e' lo strumento piu' efficace per proteggere i portafogli dall'incertezza e dai rischi di 'fat tails', ovvero di movimenti estremi dei prezzi. Il lusso e' una classe di attivo di cui tenere conto nella diversificazione tematica del portafoglio, borse che diversificano le Borse.

Con il giro del semestre, e ancora di piu' nel 2026, il settore del lusso dovrebbe rientrare nel sentiero di crescita, le stime sono che il mercato globale dei beni di lusso personali possa arrivare ai 345 miliardi di dollari.

Non mancano i venti di prua, i rischi maggiori sono le tensioni di carattere politico, la politica commerciale americana, i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che esigeranno flessibilita' e capacita' di adattamento strategico da parte dei marchi. Ma le fragole a diciannove dollari l'una rivelano che non mancano neppure i clienti, gli acquisti dei beni di alta gamma non soddisfano bisogni economici ma bisogni di natura diversa, di appartenenza e di status come descritto da Thorstein Veblen nella 'Teoria della classe agiata'.

In GAM abbiamo ridotto le nostre previsioni di crescita del settore per il 2025 dal 3-4% all'1-2%, in conseguenza degli annunci sulle tariffe e sul clima di incertezza che comportano. Nel settore del lusso sono i comportamenti dei consumatori a orientare le politiche delle societa' e, alla fine, il rallentamento degli acquisti dei consumatori americani potrebbe essere meno grave del previsto. In Cina c'e' un ampio numero di consumatori con forte capacita' di spesa, il problema e' quando e dove spenderanno, c'e' un cambiamento nella domanda. L'emersione in Cina di marchi 'premium' e di lusso vero e proprio, con ottime performance, sono un'ulteriore prova della forte capacita' di spesa dei consumatori cinesi.

Dovrebbero invece rimanere sostanzialmente stabili gli acquisti dei consumatori europei. Il Vecchio Continente continuera' a beneficiare della spesa turistica, il differenziale di prezzo rimane un fattore chiave: un americano potrebbe risparmiare oltre un terzo se acquista nel Quadrilatero o in via Condotti invece che sulla Quinta Strada, oltre il quaranta per cento se dovessero restare in vigore le tariffe.

Il messaggio che arriva agli investitori e' semplice: il lusso e' resiliente, strategico e capace di generare valore nel tempo. La domanda di beni di lusso rimane elevata a livello globale, in particolare nell'area asiatica, in Medio Oriente, negli Stati Uniti e nelle grandi capitali europee.

Il consumatore del lusso 'absolute' e 'beyond', puo' permettersi olimpica indifferenza alla congiuntura economica e le nuove generazioni di clienti (Gen Z e Millennials), sono orientate verso identita', autenticita' e valore esperienziale, il settore si sta orientando verso nuove forme di espressione o verso il 'capitalismo umanistico' di alcuni imprenditori della moda.

La gestione attiva fa naturalmente la differenza, il gestore conosce e riconosce i marchi che meglio di altri sono 'attrezzati' per affrontare e superare le difficolta', nella prossima fase del ciclo saranno la qualita' e la selettivita' a guidare i rendimenti.

* Market Specialist di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 13-07-25 14:22:13 (0306)FOOD 5 NNNN