GAM: Il debito emergente puo' uscire dall'ombra del dollaro nel 2024? - PAROLA AL MERCATO

di Paul McNamara* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un rallentamento della crescita economica globale. Come sempre, le prospettive dell'economia statunitense sono state al centro dell'attenzione degli investitori. Dopo che la maggior parte delle aspettative sono state disattese, anche nel momento in cui i tassi di interesse negli USA hanno raggiunto il livello piu' alto degli ultimi 22 anni, stanno emergendo alcuni segnali che indicano che l'economia statunitense potrebbe finalmente essere diretta verso una sorta di "atterraggio".

Resta da vedere se si trattera' di un atterraggio morbido o, invece, di uno piuttosto brusco.

Nell'eventualita' di una recessione globale, i mercati emergenti subirebbero senza dubbio l'impatto del sentiment negativo. Tuttavia, affinche' il debito emergente possa brillare, e' necessario che il divario di crescita economica tra gli Stati Uniti e altre regioni, in particolare l'Europa, si riduca. Nell'ultimo mese o poco piu', abbiamo avuto sentori che questo scenario potrebbe essere in una fase iniziale. I dati sull'inflazione statunitense hanno iniziato ad allinearsi e la Fed ha cominciato a ridimensionare la retorica hawkish, con l'enorme divario di crescita e dei tassi di interesse tra Stati Uniti ed Europa che si sono effettivamente mossi contro il dollaro USA. Nel giro di poche settimane, i benchmark del debito emergente in valuta locale hanno registrato rendimenti dell'ordine del 4%, sottolineando come un dollaro piu' morbido contribuisca a migliorare le prospettive dei rendimenti di questa asset class.

Al momento, privilegiamo i Paesi con tassi elevati, dove i tassi di interesse reali sono alti, sicuramente rispetto al passato. Ci piacciono il Messico, il Brasile e l'Indonesia.

In generale, l'inflazione e' scesa molto piu' rapidamente nei mercati emergenti che nel resto del mondo.

I mercati obbligazionari di Messico e Brasile hanno effettivamente sovraperformato rispetto a quello degli Stati Uniti. In generale, la combinazione di tassi elevati e inflazione in calo e' la formula magica per le strategie obbligazionarie dei mercati emergenti in valuta locale, piu' o meno come per qualsiasi altra strategia obbligazionaria.

Un punto di discussione fondamentale e' la Cina. Chiunque stia pensando di aumentare la propria allocazione al debito emergente in valuta locale o forte vorra' avere la certezza che le sfide che la Cina deve affrontare non porteranno ad alcun tipo di crisi vera e propria che danneggerebbe il sentiment verso gli asset dei mercati emergenti in senso ampio. Nessuno mette in dubbio che la Cina abbia enormi problemi, tra cui importanti sfide strutturali e un settore immobiliare in difficolta'. Ma da un punto di vista di breve o medio termine, la relazione tra la crescita del credito cinese e la crescita del PIL cinese resta intatta. Finche' cresce il credito (crescita che puo' essere guidata dal governo centrale o dal settore privato incoraggiato dal governo centrale), l'economia continua a girare.

Se il credito cresce fortemente in Cina, anche la crescita del PIL sara' forte nel Paese. E al momento la crescita del credito in Cina e' estremamente forte. Cio' che si teme a medio termine e' che le perdite sui crediti concessi in Cina possano un giorno provocare un crollo del processo di prestito. Siamo assolutamente aperti a questa possibilita' futura e a un rischio da tenere in considerazione. Ma possiamo dire che al momento cio' non sta accadendo. Di fatto, la crescita cinese sta andando bene e, finche' sara' cosi', potra' rappresentare un elemento positivo per gli altri mercati emergenti, in particolare per il Sud America.

Nel complesso, ci aspettiamo che la crescita dei Paesi del G10 rallenti ulteriormente, che le pressioni del mercato del lavoro globale si allentino e che le prospettive dell'inflazione migliorino. In particolare, nei Paesi emergenti, ci aspettiamo che la moderazione in atto nei prezzi dei generi alimentari prolunghi il forte calo dell'inflazione nei Paesi emergenti. Inoltre, se dovessero verificarsi le condizioni per cui l'economia statunitense perda un po' di smalto rispetto ad altre parti del mondo nel 2024, il debito dei mercati emergenti dovrebbe essere ben posizionato per uscire dall'ombra del dollaro.

