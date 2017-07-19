GAM: il debito dei mercati emergenti offre rendimenti reali interessanti - PAROLA AL MERCATO

di Philip Meier* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - In un mondo caratterizzato da rendimenti ridotti nei mercati sviluppati e da una crescente fragilita' fiscale, il debito dei mercati emergenti si sta riaffermando come allocazione strategica, non solo come operazione tattica. Offre rendimenti interessanti, diversificazione e allineamento con le tendenze di crescita globali. Con rendimenti reali che rimangono attraenti rispetto ai mercati sviluppati, sostenuti dal miglioramento delle dinamiche inflazionistiche e da fondamentali fiscali piu' solidi, il reddito fisso dei mercati emergenti offre agli investitori una preziosa protezione dall'inflazione e la generazione di reddito.

Riteniamo che il reddito fisso dei mercati emergenti sia ben posizionato per il 2026.

Lezioni dal 2025 La lezione principale del 2025 e' stata chiara: la differenziazione e' importante, sia in termini di credito che di geografia. Nonostante la volatilita' legata agli annunci sui dazi statunitensi di aprile e al rinnovato rafforzamento del dollaro a meta' anno, la crescita dei mercati emergenti e' rimasta stabile al 4,1%.

In primo luogo, i rischi tariffari e geopolitici sono sempre piu' specifici per settore e paese, con le societa' dell'ASEAN e i titoli sovrani dell'Europa orientale che hanno dimostrato di essere resilienti. Nel 2026, stiamo traducendo questa lezione in un'esposizione piu' mirata, evitando un'eccessiva concentrazione nei crediti sensibili al commercio e ponendo l'accento sui beneficiari del commercio tra i mercati emergenti.

In secondo luogo, il 2025 ha ribadito che lo slancio del credito supera i rating creditizi statici. Nel settore sovrano, diversi emittenti high yield hanno sovraperformato grazie ai significativi progressi compiuti in materia di consolidamento fiscale, all'ottenimento di finanziamenti esterni o all'attuazione di riforme strutturali. Al contrario, alcuni titoli sovrani investment grade hanno sottoperformato a causa dell'incertezza politica e dello slittamento fiscale che hanno minato la fiducia degli investitori. Il credito societario ha invece registrato una dinamica opposta: le societa' investment grade hanno ampiamente sovraperformato quelle ad alto rendimento, grazie alla solidita' dei bilanci e alla capacita' difensiva del settore. Nel complesso, la lezione e' chiara: i mercati hanno premiato i cambiamenti positivi, sia attraverso upgrade, narrazioni di riforma o l'attuazione di politiche credibili.

In terzo luogo, gli asset in valuta locale hanno registrato una performance solida, beneficiando di differenziali di rendimento reali favorevoli, di una normalizzazione precoce delle politiche e di un miglioramento del sentiment degli investitori. Le valute dei mercati emergenti hanno beneficiato della credibilita' interna e dell'indebolimento del dollaro.

*responsabile debito EM e vice CIO di Gramercy gestore delegato del GAM Local Emerging Bond strategy di GAM.

