GAM: il debito dei mercati emergenti offre rendimenti reali interessanti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Opportunita' nel 2026 Le opportunita' offerte dal debito dei mercati emergenti sono probabilmente le piu' interessanti degli ultimi anni. I mercati obbligazionari globali stanno affrontando il rischio di reinvestimento, con i rendimenti dei mercati sviluppati in calo e l'inflazione che rimane elevata. I mercati emergenti, al contrario, offrono rendimento, crescita e diversificazione, tutto in un'unica asset class.

All'interno di questa asset class, i titoli sovrani in valuta locale continuano a beneficiare di cicli di inasprimento monetario precoci e credibili, che ora stanno lasciando il posto a un allentamento. Questo, combinato con rendimenti reali ancora interessanti e dinamiche inflazionistiche in miglioramento, offre un potenziale di carry e di duration in mercati selezionati. Anche i titoli sovrani in valuta forte presentano un valore nei paesi orientati alle riforme, mentre le societa' mantengono bilanci sani e un indebitamento modesto rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati.

I fattori tecnici stanno diventando favorevoli. Dopo anni di deflussi sostenuti, il debito dei mercati emergenti e' sottovalutato e il 2025 ha visto un significativo aumento della partecipazione crossover. Con una modesta nuova emissione netta, le dinamiche della domanda e dell'offerta sono piu' equilibrate, creando un contesto favorevole per la performance e il coinvolgimento degli investitori.

Infine, l'indebolimento del dollaro, determinato dalle crescenti preoccupazioni sulla sostenibilita' fiscale degli Stati Uniti e dal piu' ampio dibattito sul deprezzamento, aggiunge un vento favorevole per i mercati emergenti, in particolare quelli locali. Sebbene non siano il principale motore di rendimento, il miglioramento della liquidita' esterna e la relativa stabilita' valutaria potrebbero migliorare la performance.

Considerato il panorama in evoluzione, in cui la geopolitica, la politica industriale e i riassetti commerciali stanno assumendo un ruolo sempre piu' importante nei risultati degli investimenti, la flessibilita' e la gestione attiva saranno fondamentali. L'opportunita' e' reale, ma lo e' anche la necessita' di rimanere agili nel gestire sia il rischio che il rendimento in un universo dei mercati emergenti in continua evoluzione.

*responsabile debito EM e vice CIO di Gramercy gestore delegato del GAM Local Emerging Bond strategy di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

